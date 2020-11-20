З'ясували, які види спорту найшкідливіші для колін
Займатись спортом варто передусім для здоров'я, а тому уникати зайвих навантажень. Особливо слід бути уважним, якщо у вас є певні проблеми з колінами. Ось, яких видів фізичної активності варто уникати при проблемах з колінами.
Під час щорічної зустрічі Радіологічного товариства Північної Америки (RSNA) вчені обговорили, які види спорту негативно впливають на стан здоров'я колін і можуть навіть прискорити дегенерацію колінних суглобів.
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Усі активності, пов'язані з ракеткою шкідливі для колін
У дослідженні вивчали швидкість дегенерації суглобів у 415 пацієнтів із надмірною вагою, середній вік яких 59 років. Понад 4 роки кожен учасник займався шістьма різними видами активностей — іграми з м'ячем і ракеткою, їздою на велосипеді, бігом, тренуваннями на еліпсі та плаванням.
Виявилось, що гра в теніс або ракетбол шкідливіший для здоров'я колін, ніж усі інші активності, зокрема біг.
Найбезпечнішими для колін виявилися тренування на еліпсі, плавання та їзда на велосипеді.
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