Існують різні теорії про те, як черговість народження дітей впливає на їхні здібності, таланти та кар'єрні успіхи. Американські вчені підтвердили одну з них: первістки як мінімум частіше мають вищий рівень освіти, і на це є дуже прозаїчні причини.

Вчені Університету Х'юстона скористалися даними багаторічного дослідження Project TALENT, яке провели на репрезентативній вибірці 377 тисяч американських школярів в 1960 році та повторили через 50 років після первісної оцінки.

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Теорія пошуку ніші й злиття

У дослідженні аналізувався вплив черговості народження на вибір кар'єри в певній сфері, професійні заслуги та соціальний статус. За допомогою цієї вибірки вчені вирішили перевірити дві популярні психологічні моделі, які пов'язані з черговістю народження: пошуку ніші й злиття.

Модель пошуку ніші передбачає, що брати та сестри вибирають конкурентні стратегії. Первістки прагнуть зайняти більш традиційну нішу в кар'єрі й соціальну поведінку, тому вони в основному орієнтовані на досягнення в навчанні й роботі, досить відповідальні та впевнені в собі. Пізніші діти вважають за краще бути "бунтівниками": легкі на підйом, більш відкриті та товариські.

Модель злиття передбачає, що первістки більш освічені, тому що з кожною появою нової дитини інтелектуальне середовище в сім'ї розмивається, залишаючи більш пізнім дітям менше стимулу для розвитку.

Результати дослідження

Результати дослідження показали, що первістки дійсно більш освічені та інтелектуально розвинені, що позитивно позначається на їхній кар'єрних досягненнях. Вчені з'ясували також, що первістки частіше вибирають творчі кар'єри, ніж їхні молодші брати та сестри, і роблять в ній більше успіхів.