У Верховній Раді зареєстрували постанову, яка рекомендує Кабміну скасувати карантин вихідного дня. У МОЗ вже заявили, що говорити про результати дієвості можна щонайменше наприкінці листопада. То які обмеження можуть стримати епідемію – читайте далі.

Лікар-інфекціоніст Сергій Крамарьовий вважає, що карантин вихідного дня є малоефективним. Адже складно уявити, що коронавірус більше розповсюджується у вихідні дні, ніж в робочі. Таку думку він озвучив в ефірі програми "Про головне" на 24 каналі.

До слова Рада хоче скасувати карантин вихідного дня: як на це реагують у Кабміні

"Мені здається, що в цьому випадку треба запроваджувати або загальний карантин, але з певною компенсацією для підприємців. Щоб люди могли виживати в цьому карантині, або не запроваджувати його взагалі", – заявив лікар-інфекціоніст.

Карантин накладається не для того, щоб ліквідувати захворювання. Це не можливо. Він дає можливість охороні здоров’я адаптуватись до кількості хворих на кожен день. Це тільки ця мета. Зупинити захворювання просто неможливо,

– наголосив Крамарьовий.

За його словами, в світі локдаун накладається від 3 тижнів до місяця. Однак українці і держава не витримають, тому необхідні запобіжні заходи в економічному питанні.

"Я б заборонив заклади, де є скупчення людей, де носіння масок і інших заходів безпеки не дотримуються. Я маю на увазі, нічні клуби, фітнес, спортивні зали. А фізичні навантаження – це форсований видих, тобто вірус розповсюджується на більшу відстань", – пояснив експерт.

Як заохочувати людей носити маски

Крамарьовий пояснив: "Штрафи не дуже допоможуть. Мені здається, людям треба більше реалістично показувати, наприклад, соціальними роликами, до чого може призвести це захворювання. Не просто говорити, скільки захворіло людей, а показувати лікарні, хворих, наслідки… А це захворювання може призвести до смерті, до інвалідності і так далі".

Довідка. Відсутність маски чи респіратора карається штрафом від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто йдеться якраз про вищезазначені суми – від 170 до 255 гривень.



Обмеження карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу