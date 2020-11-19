Станом на 19 листопада у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 2525 військових.

Всього за час пандемії одужали 5839 військових. На жаль, підтверджено 25 летальних випадків. Про це на сторінці у фейсбуці повідомила пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

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На ізоляції перебуває 390 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, – 105 осіб.

Статистика поширення COVID-19 у ЗСУ за 18 листопада

За минулу добу, 18 листопада, зареєстровано 202 нових випадки захворювання на COVID-19. З них у закладах охорони госпіталізовано 38 осіб:

Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 10 військовослужбовців,

Чернігівський військовий госпіталь – 6 військовослужбовців,

Ізолятор військової частини (Сумська область) – 5 військовослужбовців,

Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" та 65 військовий мобільний госпіталь – по 2 військовослужбовці,

Житомирський військовий госпіталь – 3 військовослужбовці,

Військово-медичний клінічний центр Північного регіону та 59 військовий мобільний госпіталь – по 4 військовослужбовці,

Військово-медичний клінічний центр Східного регіону та Запорізький військовий госпіталь – по 1 військовослужбовцю.

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 165 осіб.