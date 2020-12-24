У Збройних Силах України станом на 24 грудня коронавірусом хворіє 2531 особа. Всього за час пандемії одужало 10 853 військові та працівники ЗСУ. Не змогли побороти недугу 36 людей. Найчастіше COVID-19 військові підхоплювали під час зустрічей з рідними та друзями.

Яка ситуація з коронавірусом у ЗСУ За минулу добу 23 грудня діагностували 196 нових випадків коронавірусу серед військовослужбовців. Про це інформує у фейсбуці Командування Медичних сил ЗСУ. До речі Які хворі на COVID-19 потребують кисню: пояснення лікаря На ізоляції та самоізоляції зараз перебуває 399 осіб. У найближчі 3 доби ізоляція закінчується у 22 військових. До закладів охорони здоров’я госпіталізовано 14 осіб 65 військовий мобільний госпіталь – 5 військовослужбовців;

Деснянський військовий госпіталь – 3 військовослужбовці;

Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 2 військовослужбовці;

Військово-медичний клінічний центр Східного та Північного регіонів, 59 та 66 військові мобільні госпіталі – по 1 військовослужбовцю. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування. На лікуванні вдома перебувають 183 людини Київська область – 54 військовослужбовці та 7 працівників ЗСУ;

Одеська область – 28 військовослужбовців;

Житомирська область – 20 військовослужбовців та 2 працівники ЗСУ;

Львівська область – 13 військовослужбовців та 1 працівник ЗСУ;

Миколаївська область – 10 військовослужбовців;

Чернігівська та Дніпропетровська області – по 6 військовослужбовців;

Волинська область – 5 військовослужбовців та 1 працівник ЗСУ;

Харківська область – 6 військовослужбовців;

Вінницька та Хмельницька області – по 4 військовослужбовці;

Запорізька, Полтавська, Чернівецька, Івано-Франківська та Закарпатська області – по 2 військовослужбовці;

Донецька, Херсонська та Луганська області – по 1 військовослужбовцю;

Черкаська область – 2 працівники ЗСУ. В інфікованих спостерігається легкий перебіг захворювання. Зверніть увагу! Станом на 24 грудня коронавірус виявили у 1 мільйона 1 132 мешканців України. За минулу добу COVID-19 підтвердили ще у 11 490 людей. Загалом 631435 українців вже подолали хворобу, але 17 395 – померли від ускладнень. Про статистику захворювання по регіонах – читайте за посиланням.