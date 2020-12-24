Коронавірус у ЗСУ: майже 2 сотні нових випадків за добу
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У Збройних Силах України станом на 24 грудня коронавірусом хворіє 2531 особа. Всього за час пандемії одужало 10 853 військові та працівники ЗСУ. Не змогли побороти недугу 36 людей. Найчастіше COVID-19 військові підхоплювали під час зустрічей з рідними та друзями.
Яка ситуація з коронавірусом у ЗСУ
За минулу добу 23 грудня діагностували 196 нових випадків коронавірусу серед військовослужбовців. Про це інформує у фейсбуці Командування Медичних сил ЗСУ.
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На ізоляції та самоізоляції зараз перебуває 399 осіб. У найближчі 3 доби ізоляція закінчується у 22 військових.
До закладів охорони здоров’я госпіталізовано 14 осіб
- 65 військовий мобільний госпіталь – 5 військовослужбовців;
- Деснянський військовий госпіталь – 3 військовослужбовці;
- Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 2 військовослужбовці;
- Військово-медичний клінічний центр Східного та Північного регіонів, 59 та 66 військові мобільні госпіталі – по 1 військовослужбовцю.
Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.
На лікуванні вдома перебувають 183 людини
- Київська область – 54 військовослужбовці та 7 працівників ЗСУ;
- Одеська область – 28 військовослужбовців;
- Житомирська область – 20 військовослужбовців та 2 працівники ЗСУ;
- Львівська область – 13 військовослужбовців та 1 працівник ЗСУ;
- Миколаївська область – 10 військовослужбовців;
- Чернігівська та Дніпропетровська області – по 6 військовослужбовців;
- Волинська область – 5 військовослужбовців та 1 працівник ЗСУ;
- Харківська область – 6 військовослужбовців;
- Вінницька та Хмельницька області – по 4 військовослужбовці;
- Запорізька, Полтавська, Чернівецька, Івано-Франківська та Закарпатська області – по 2 військовослужбовці;
- Донецька, Херсонська та Луганська області – по 1 військовослужбовцю;
- Черкаська область – 2 працівники ЗСУ.
В інфікованих спостерігається легкий перебіг захворювання.
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