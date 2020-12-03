У ЗСУ на коронавірус хворіють 3146 військових
За минулу добу у лавах ЗСУ виявили 189 нових хворих на COVID-19. На жаль, за 2 грудня підтвердили 27 летальних випадків від ускладнень, викликаних коронавірусом.
Про це на сторінці у фейсбуці повідомила пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.
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Всього за час пандемії у ЗСУ одужало 7533 людини. На жаль, зафіксовано 26 летальних випадків. На ізоляції перебуває 437 осіб. У 65 військовослужбовців закінчується ізоляція найближчих три доби.
За минулу добу зареєстровано 189 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у заклади охорони госпіталізовано 21 людину:
- Військово-медичий клінічний центр Західного регіону – 4 військовослужбовця
- Черкаський військовий госпіталь – 3 військовослужбовці,
- Житомирський та 66 військовий мобільний госпіталь – по 2 військовослужбовці,
- Військово-медичий клінічний центр Південного та Центрального регіонів, Деснянський, Чернігівський, Запорізький та Полтавський військові госпіталі, 59 та 65 військові мобільні госпіталі – по 1 військовослужбовцю,
- Вінницька МКЛ та Городецька ЦРЛ – по 1 працівнику ЗС України.
Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.
На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 168 осіб:
- Київська область – 43 військовослужбовці та 7 працівників ЗС України,
- Одеська область – 21 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України,
- Львівська область – 29 військовослужбовців,
- Житомирська область – 16 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України,
- Миколаївська область –14 військовослужбовців,
- Вінницька область – 6 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України,
- Сумська область – 6 військовослужбовців,
- Донецька, Черкаська та Рівненська області – по 3 військовослужбовці,
- Запорізька область – 3 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України,
- Чернівецька область – 2 військовослужбовці,
- Хмельницька область – 2 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України,
- Дніпропетровська та Херсонська області – по 1 військовослужбовцю,
- Полтавська, Харківська та Івано-Франківська області – по 1 працівнику ЗС УКраїни.
Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу
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