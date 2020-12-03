За минулу добу у лавах ЗСУ виявили 189 нових хворих на COVID-19. На жаль, за 2 грудня підтвердили 27 летальних випадків від ускладнень, викликаних коронавірусом.

Про це на сторінці у фейсбуці повідомила пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

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Всього за час пандемії у ЗСУ одужало 7533 людини. На жаль, зафіксовано 26 летальних випадків. На ізоляції перебуває 437 осіб. У 65 військовослужбовців закінчується ізоляція найближчих три доби.

За минулу добу зареєстровано 189 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у заклади охорони госпіталізовано 21 людину:

Військово-медичий клінічний центр Західного регіону – 4 військовослужбовця

Черкаський військовий госпіталь – 3 військовослужбовці,

Житомирський та 66 військовий мобільний госпіталь – по 2 військовослужбовці,

Військово-медичий клінічний центр Південного та Центрального регіонів, Деснянський, Чернігівський, Запорізький та Полтавський військові госпіталі, 59 та 65 військові мобільні госпіталі – по 1 військовослужбовцю,

Вінницька МКЛ та Городецька ЦРЛ – по 1 працівнику ЗС України.

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 168 осіб:

Київська область – 43 військовослужбовці та 7 працівників ЗС України,

Одеська область – 21 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України,

Львівська область – 29 військовослужбовців,

Житомирська область – 16 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України,

Миколаївська область –14 військовослужбовців,

Вінницька область – 6 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України,

Сумська область – 6 військовослужбовців,

Донецька, Черкаська та Рівненська області – по 3 військовослужбовці,

Запорізька область – 3 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України,

Чернівецька область – 2 військовослужбовці,

Хмельницька область – 2 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України,

Дніпропетровська та Херсонська області – по 1 військовослужбовцю,

Полтавська, Харківська та Івано-Франківська області – по 1 працівнику ЗС УКраїни.

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Статистика захворюваності на коронавірус в Україні: загалом з початку пандемії COVID-19 в Україні захворіло – 772 760 осіб, одужало – 384 426 пацієнтів. Загальна кількість летальних випадків зросла до 12 960.



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