За минулу добу, 24 листопада, у Збройних силах України зареєстровано 166 нових випадків захворювання на COVID-19. Станом на 25 листопада хворіє 2795 військових.

На ізоляції перебуває 363 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 45 осіб. Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

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Всього за час пандемії одужало – 6565 осіб, летальних випадків – 26. За минулу добу зареєстровано 166 нових випадків інфікування на COVID-19.

З них у заклади охорони госпіталізовано 27 осіб:

66 військовий мобільний госпіталь – 6 військовослужбовців

Мукачівський військовий госпіталь – 4 військовослужбовця

65 військовий мобільний госпіталь – 3 військовослужбовця

Військово-медичний клінічний центр Південного та Східного регіонів, 59 військовий мобільний госпіталь та ізолятор військової частини (Одеська область) – по 2 військовослужбовця

Військово-медичний клінічний центр Центрального та Західного регіонів, Рівненський, та Чернігівський військові госпіталі, Хмельницька інфекційна лікарня – по 2 військовослужбовця

Городоцька ЦРЛ – 1 працівник ЗС України

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 139 людей:

Київська область – 22 військовослужбовця та 19 працівників ЗС України

Одеська область - 18 військовослужбовців та 4 працівника ЗС України

Львівська область - 17 військовослужбовців та 2 працівника ЗС України

Сумська область – 18 військовослужбовців

Донецька область – 10 військовослужбовців

Рівненська область - 4 військовослужбовця та 1 працівник ЗС України

Вінницька та Дніпропетровська області – по 3 військовослужбовця та по 1 працівнику ЗС України

Черкаська область – 3 військовослужбовця

Житомирська область – 1 військовослужбовець та 2 працівника ЗС України

Луганська область - 2 військовослужбовця

Миколаївська область – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України

Харківська, Кіровоградська, Полтавська, Херсонська, Тернопільська та Івано-Франківська області – по 1 військовослужбовцю.

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Станом на 25 листопада в Україні захворіло на коронавірус 661 858 людей. 307 778 пацієнтів одужали. На жаль, з початку епідемії офіційно зафіксовано 11 492 летальних випадки від ускладнень, викликаних COVID-19. За минулу добу у країні підтвердили 13 882 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.



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