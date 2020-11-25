У ЗСУ на коронавірус хворіє 2795 військових
За минулу добу, 24 листопада, у Збройних силах України зареєстровано 166 нових випадків захворювання на COVID-19. Станом на 25 листопада хворіє 2795 військових.
На ізоляції перебуває 363 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 45 осіб. Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.
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Всього за час пандемії одужало – 6565 осіб, летальних випадків – 26. За минулу добу зареєстровано 166 нових випадків інфікування на COVID-19.
З них у заклади охорони госпіталізовано 27 осіб:
- 66 військовий мобільний госпіталь – 6 військовослужбовців
- Мукачівський військовий госпіталь – 4 військовослужбовця
- 65 військовий мобільний госпіталь – 3 військовослужбовця
- Військово-медичний клінічний центр Південного та Східного регіонів, 59 військовий мобільний госпіталь та ізолятор військової частини (Одеська область) – по 2 військовослужбовця
- Військово-медичний клінічний центр Центрального та Західного регіонів, Рівненський, та Чернігівський військові госпіталі, Хмельницька інфекційна лікарня – по 2 військовослужбовця
- Городоцька ЦРЛ – 1 працівник ЗС України
Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.
На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 139 людей:
- Київська область – 22 військовослужбовця та 19 працівників ЗС України
- Одеська область - 18 військовослужбовців та 4 працівника ЗС України
- Львівська область - 17 військовослужбовців та 2 працівника ЗС України
- Сумська область – 18 військовослужбовців
- Донецька область – 10 військовослужбовців
- Рівненська область - 4 військовослужбовця та 1 працівник ЗС України
- Вінницька та Дніпропетровська області – по 3 військовослужбовця та по 1 працівнику ЗС України
- Черкаська область – 3 військовослужбовця
- Житомирська область – 1 військовослужбовець та 2 працівника ЗС України
- Луганська область - 2 військовослужбовця
- Миколаївська область – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України
- Харківська, Кіровоградська, Полтавська, Херсонська, Тернопільська та Івано-Франківська області – по 1 військовослужбовцю.
Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Перелік обмежень у карантин вихідного дня / Інфографіка 24 каналу
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