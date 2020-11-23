Зрозуміли, що може захищати мільйони людей від інфікування коронавірусом
Природний імунітет до коронавірусу все ж може бути в більшої кількості людей, аніж вважали раніше. Мільйони людей отримали захисні Т-клітини внаслідок перенесених аналогічних вірусів.
Що відомо про формування імунітету до коронавірусу
Дослідження британських медиків, яке охопило близько 3 тисячі людей, показало, що 25% з них мали високий рівень Т-клітин, які розпізнають COVID-19. Про це свідчать результати дослідження Public Health England, пише The Telegraph.
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Це набагато більше, аніж аналогічні дослідження, які виявляли не більше 6% позитивних результатів COVID-19.
Антитіла і інші частини імунної системи не можуть проникнути до вірусу, коли він вже інфікував організм.
Ймовірно, після 2 хвилі пандемії коронавірусу, дані про імунітет знову зміняться.
За оцінкою експертів Кембриджського університету, 7,37 мільйона людей вже інфікувалися коронавірусом і відповідно – матимуть імунітет.
Людей, які мають імунітет до COVID-19 більше
Попри це, дослідження Public Health England доводить, що відсоток людей, які мають імунітет, може бути насправді вищим і дорівнювати 14 мільйонам людей або й більше.
Попередньо вчені звертали більшу увагу на антитіла, які нейтралізують вірус до того, як він потрапляє в клітини організму.
У порівнянні з цим, Т-клітини проникають саме в ті клітини, які вже інфіковані вірусом і вбивають їх.
Такі результати дозволяють зробити висновки, що для захисту від повторного інфікування коронавірусом працює саме ця частина імунної системи – високий рівень Т-клітин.
Ефективний захист проти COVID-19 забезпечують Т-клітини
Вчені зазначили, що лише половина із тих, у кого був високий показник Т-клітин, мали ідентифіковані антитіла проти COVID-19, з чого вчені роблять висновки, що один вид імунітету може існувати без іншого.
Тобто, люди, які захищені від COVID-19 не мають специфічних антитіл, саме до цього виду вірусу, а загалом до простудних.
Крім того, вчені припустили, що антитіла дуже швидко зникають з організму після одужання від коронавірусу, тоді як Т-клітини діють в організмі довше.
За 4 місяці дослідження у 20 учасників з низькою кількістю Т-клітин розвинувся COVID-19, в порівнянні з людьми, які мали високий рівень Т-клітин,
– зауважив автор дослідження Девід Віллі.
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