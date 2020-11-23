Природний імунітет до коронавірусу все ж може бути в більшої кількості людей, аніж вважали раніше. Мільйони людей отримали захисні Т-клітини внаслідок перенесених аналогічних вірусів.

Що відомо про формування імунітету до коронавірусу

Дослідження британських медиків, яке охопило близько 3 тисячі людей, показало, що 25% з них мали високий рівень Т-клітин, які розпізнають COVID-19. Про це свідчать результати дослідження Public Health England, пише The Telegraph.

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Це набагато більше, аніж аналогічні дослідження, які виявляли не більше 6% позитивних результатів COVID-19.

Антитіла і інші частини імунної системи не можуть проникнути до вірусу, коли він вже інфікував організм.

Т-клітини – що це? Т-клітини – потрібні організму, щоб атакувати клітини, які вже інфіковані коронавірусом, щоб зупинити реплікацію вірусу, тобто зараження здорових клітин.

Ймовірно, після 2 хвилі пандемії коронавірусу, дані про імунітет знову зміняться.

За оцінкою експертів Кембриджського університету, 7,37 мільйона людей вже інфікувалися коронавірусом і відповідно – матимуть імунітет.

Людей, які мають імунітет до COVID-19 більше

Попри це, дослідження Public Health England доводить, що відсоток людей, які мають імунітет, може бути насправді вищим і дорівнювати 14 мільйонам людей або й більше.

Попередньо вчені звертали більшу увагу на антитіла, які нейтралізують вірус до того, як він потрапляє в клітини організму.

У порівнянні з цим, Т-клітини проникають саме в ті клітини, які вже інфіковані вірусом і вбивають їх.

Важливо! Нове дослідження виявило, що жодна людина з високим рівнем Т-клітин не заразилася COVID-19 впродовж наступних 4 місяців.

Такі результати дозволяють зробити висновки, що для захисту від повторного інфікування коронавірусом працює саме ця частина імунної системи – високий рівень Т-клітин.

Ефективний захист проти COVID-19 забезпечують Т-клітини

Вчені зазначили, що лише половина із тих, у кого був високий показник Т-клітин, мали ідентифіковані антитіла проти COVID-19, з чого вчені роблять висновки, що один вид імунітету може існувати без іншого.

Тобто, люди, які захищені від COVID-19 не мають специфічних антитіл, саме до цього виду вірусу, а загалом до простудних.

Крім того, вчені припустили, що антитіла дуже швидко зникають з організму після одужання від коронавірусу, тоді як Т-клітини діють в організмі довше.

За 4 місяці дослідження у 20 учасників з низькою кількістю Т-клітин розвинувся COVID-19, в порівнянні з людьми, які мали високий рівень Т-клітин,

– зауважив автор дослідження Девід Віллі.

Висновок дослідження: люди з великою кількістю Т-клітин, які розпізнають SARS-CoV-2, можуть мати певний рівень захисту від COVID-19.