Українські лікарні в авральному темпі нарощують кількість кисневих точок. Однак багато медиків нарікають, що старі системи не можуть витримати таке навантаження. Яка зараз ситуація із постачанням кисню – читайте далі.

Засновниця благодійного фонду "Свої" Леся Литвинова сказала, що лікарні вже не справляються і можуть не справитись з нарощенням кисневих систем. Цим треба було зайнятись ще влітку. Таку думку вона озвучила в програмі "Про головне" на 24 каналі.

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"Медична система не витримує вже і не витримувала ще кілька тижні назад. Звісно, зараз краще хоча б щось робити, ніж не робити нічого… Але щодо кисневих систем, то треба було раніше змінювати всі електричні проводки, підстанції в лікарнях. Якщо говорити про централізовану розводку кисню, то треба було повністю міняти всю систему", – пояснила вона.

Леся Литвинова, волонтерка "Те що робиться зараз, то це або фікція, або зроблено зі соплів на коліні, і не сильно допоможе пацієнтам. Проте 1 літр кисню, звісно, краще ніж відсутність кисню зовсім"

Чи треба встановлювати вдома кисневі концентратори

Литвинова зазначила: "Кисневий концентратор це, звичайно, домашнє обладнання, не лікарняне, як зараз хочуть розказати в міністерстві. Він розрахований лише на одного пацієнта, а не на те, щоб його возили по всіх палатах".

Скільки вони коштують

За словами волонтерки, в докоронавірусні часи 5-літровий концентратор коштував від 12 до 17 тисяч гривень. 10-літровий коштував десь 20 тисяч гривень. Якщо ви захочете купити його сьогодні, то в інтернеті знайдете багато пропозицій починаючи від 50 тисяч гривень і до нескінченності.

"Або можна замовити у постачальників, але ви його отримаєте через 4 тижні. Це буде приблизно коштувати 30 – 35 тисяч гривень за 10-літровий концентратор", – пояснила Литвинова.