Розробники російської вакцини проти коронавірусу "Супутник-V" оцінили її ефективність у 91,4%. Натомість раніше вони повідомляли, що вона становить 96,2%.

Після аналізу даних третьої (тобто фінальної) контрольної точки клінічних випробувань вакцини "Супутник-V" її ефективність оцінили у 91,4%. Про це розробники препарату повідомили на своєму офіційному обліковому записі у твіттері.

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До позначки у 91,4% російські вчені прийшли після вивчення даних 22 714 добровольців подвійного сліпого рандомізованого плацебо-контрольованого дослідження через 3 тижні після того, як їм ввели першу дозу препарату або плацебо, а потім другу. Разом з тим не уточнюється, скільки днів минуло з моменту другого щеплення.

Результати дослідження російської вакцини

У підсумку дослідники виявили серед добровольців 78 підтверджених випадків коронавірусу.

62 з них були в групі плацебо, а ще 16 – в групі щеплених справжньою вакциною.

Співвідношення контрольної групи до тих, кому вводили сам препарат – 1 до 3.

За словами розробників, серед учасників, яким вводили плацебо, було 20 важких хворих на коронавірус. Натомість серед людей, які щепилися "Супутник-V", важкого перебігу хвороби не було.

Відтак, вчені з Національного дослідницького центру епідеміології й мікробіології імені академіка М. Ф. Гамалії, де розробили препарат, планують скласти звіт та подати заявку на прискорену реєстрацію вакцини за кордоном.

Чому до вакцини "Супутник-V" низька довіра

На початку вересня росіяни опублікували перші результати випробувань в науковому журналі, але в статті були помічені статистичні аномалії. Це викликало сумніви у науковій спільноті й недовіру до цього препарату. Низка країн відмовилася від вакцини через брак інформації та недоліки в дослідженнях.

Експертів непокоїть також й те, що вакцинація професійних груп ризику в країні розпочалася до закінчень клінічних досліджень.