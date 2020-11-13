Фізична слабкість і низька витривалість пов'язані зі значним ризиком розвитку депресії та тривожності: на 98 і 60% відповідно.

Це з'ясували британські вчені, які проаналізували дані про майже 153 тисячі добровольців, пише BMC Medicine.

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Як відбувалося дослідження

Кожен з них на початку дослідження пройшов два тести на визначення фізичної сили: вимір сили хвату за допомогою динамометра і заїзд на велотренажері, під час якого дослідники вимірювали максимальний обсяг спожитого кисню.

Крім цього, вчені зібрали дані про здоров'я пацієнтів, їх демографічні дані, зріст і вагу. Вони також зібрали інформацію про наявність у добровольців симптомів депресії й тривожності, на початку і через сім років після. Таким чином, вчені оцінили, як фізична сила і витривалість на початку дослідження корелює з симптомами психічних розладів – тепер і через кілька років.

Взаємозв'язок між депресією і фізичною формою

Залежно від результатів тестів на динамометрі й біговій доріжці, учасників розділили на три групи: низькою, середньою й високою фізичною силою та витривалістю (при поділі враховувалися середні показники по групі).

Проаналізувавши дані, вчені з'ясували, що, в порівнянні з двома іншими групами, ризик розвитку депресії та тривожного розладу у фізично слабких (за обома показниками) був вищим: розвиток депресивних симптомів – на 98%, а тривожності – на 60%. Ризик розвитку будь-якого психічного розладу у них також був вищим на 81%.

Оскільки фізична сила і витривалість – регульовані фактори, автори зробили висновок, що для профілактики психічних розладів корисно покращувати фізичну форму.