Вчені створили новий метод лікування діабету 1 типу. Він вже пройшов доклінічну фазу випробувань.

Суть лікування полягає в тому, що певний тип імунних клітин налаштований таким чином, аби вони атакували ті клітини, які провокують захворювання. Вчені з університету Аризони вже протестували новий вид терапії на мишах.

До теми У чому різниця між діабетом 1 і 2 типу

Під час експерименту виявилось, що генномодифіковані Т-кілери під назвою 5MCAR здатні атакувати патогенні Т-клітини, які провокують цукровий діабет 1 типу. Через невідомі причини ці імунні клітини "нападають" на бета-клітини підшлункової залози. Внаслідок цього вона працює неправильно і виробляє недостатню кількість інсуліну.

Експериментальний метод лікування тестували на мишах з діабетом та без ожиріння.

Коли ми побачили, що Т-клітини 5MCAR повністю знищили патогенні імунні клітини, які атакували підшлункову залозу, ми були вражені,

– розповів співавтор дослідження Томас Сервольд.

Отримані результати дають можливість розробити нові методи імунотерапії аутоімунних захворювань, а насамперед цукрового діабету 1 типу.

За допомогою імітації форми й функції природних Т-лімфоцитів вчені зможуть точно націлюватися на антигени з ще більшою чутливістю.

Фактори ризику діабету 1 типу:

У сім'ї є або були хворі на діабет 1 типу;

Генетичні особливості при народженні;

Деякі медичні стани, такі як муковісцидоз або гемохроматоз;

Не виключають вплив деяких інфекцій або вірусів, наприклад, свинки або цитомегаловірусу краснухи.

До слова, нещодавно вчені вперше змогли вилікувати діабет 1 типу. Молодому хлопцеві не потрібні ін'єкції інсуліну вже понад 2 роки. Але необхідно більше часу, щоб зрозуміти, на скільки стійким виявилось це лікування.