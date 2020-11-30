Знайшли ще одну негативну дію алкоголю: цього разу страждає сон
Вживання алкоголю ввечері може істотно порушити сон. Опитування показало, що з цією проблемою періодично стикаються 68% дорослих людей, часто – кожен п'ятий.
В опитуванні Американської академії медицини сну (AASM), взяли участь понад 2 тисячі осіб, всі вони відповіли на питання: "Чи часто у вас скорочується тривалість сну через алкоголь?".
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Виявилося, що чоловіки більш схильні нехтувати сном на користь випивки частіше, ніж жінки: 75% проти 60%. Найбільш поширеною ця форма небезпечної для здоров'я поведінки виявилася серед людей у віці 35-44 років.
Дослідження показують, що якщо прийняти алкоголь за годину до сну, то знижується вироблення мелатоніну, "гормону сну". Це призводить до порушення добових ритмів, які визначають режим сну і неспання.
Яким чином алкоголь порушує сон
- Викликає розлади сну або призводить до загострення наявних проблем, включаючи безсоння й обструктивне апное уві сні.
- Призводить до надмірного розслаблення м'язів голови, шиї й горла, що може ускладнювати дихання уві сні.
- Збільшує кількість нічних походів в туалет, особливо в другій половині ночі.
- Збільшує ризик парасомнії, включаючи ходіння уві сні.
Як уникнути цих ефектів
- Витримувати проміжок три-чотири години між випивкою і сном. Якщо випили безпосередньо перед сном, то сон може бути неглибоким, тому що метаболізм алкоголю протидіє його заспокійливому ефекту.
- Не забувайте пити безалкогольні напої (дві склянки на одну порцію алкоголю). Це допоможе організму "вимити" алкоголь і продукти його обміну.
- Уникайте газованих напоїв, тому що вони можуть сприяти розвитку метеоризму.
- Трохи перекусіть перед сном. Їжа уповільнює метаболізм алкоголю, сприяє зниженню його рівня в крові.
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