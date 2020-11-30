Вживання алкоголю ввечері може істотно порушити сон. Опитування показало, що з цією проблемою періодично стикаються 68% дорослих людей, часто – кожен п'ятий.

В опитуванні Американської академії медицини сну (AASM), взяли участь понад 2 тисячі осіб, всі вони відповіли на питання: "Чи часто у вас скорочується тривалість сну через алкоголь?".

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Виявилося, що чоловіки більш схильні нехтувати сном на користь випивки частіше, ніж жінки: 75% проти 60%. Найбільш поширеною ця форма небезпечної для здоров'я поведінки виявилася серед людей у ​​віці 35-44 років.

Дослідження показують, що якщо прийняти алкоголь за годину до сну, то знижується вироблення мелатоніну, "гормону сну". Це призводить до порушення добових ритмів, які визначають режим сну і неспання.

Яким чином алкоголь порушує сон

Викликає розлади сну або призводить до загострення наявних проблем, включаючи безсоння й обструктивне апное уві сні.

Призводить до надмірного розслаблення м'язів голови, шиї й горла, що може ускладнювати дихання уві сні.

Збільшує кількість нічних походів в туалет, особливо в другій половині ночі.

Збільшує ризик парасомнії, включаючи ходіння уві сні.

Як уникнути цих ефектів