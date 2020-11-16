Вчені вперше в історії споглядали за реальним ігровим процесом і виявили, що вони позитивно впливають на психічне здоров'я.

Дослідники з Оксфордського університету виявили, що люди можуть покращувати своє психічне здоров'я, граючи у відеоігри. Про це повідомляє The Guardian.

До теми Створили відеогру, яка підвищує концентрацію уваги у дітей

Вчені спостерігали за 3 274 добровольцями, які грали у симулятор Nintendo Animal Crossing і шутер EA Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville. Окрім цього, продовж усього експерименту учасники заповнювали анкети.

Під час дослідження виявилось, що чим більше гравці віддавали часу улюбленій грі, тим частіше вони говорили про поліпшення самопочуття.

Провідний автор роботи Ендрю Пшибільского здивувався, коли дізнався, що ігрові компанії мають досить мало даних про своїх користувачів. Також він помітив, що досить мало цієї інформації використано в попередніх дослідженнях про потенційну шкоду або користь відеоігор.

Якщо ви граєте в Animal Crossing чотири години на день, то стаєте набагато щасливішою людиною,

– заявив Пшибільский.

Але також вчені зазначили, що з гучними висновками поспішати не варто.

Я впевнений, що якщо експеримент буде продовжено, то ми дізнаємося і про токсичний вплив ігор,

– додав науковець.