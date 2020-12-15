Якщо людина може піднятися по сходах на чотири прольоти швидше, ніж за одну хвилину, це, швидше за все, свідчить про нормальний стан його серця.

Метою іспанських вчених була розробка швидкого і дешевого методу оцінки здоров'я серця. Його результати допомагали б лікарям зрозуміти, яким пацієнтам потрібно якнайшвидше додаткове обстеження для діагностики ішемічної хвороби серця (ІХС).

Також на тему: Знайшли ліки проти поширеної невиліковної хвороби серця

Як відбувалося дослідження

У дослідженні взяли участь 165 осіб з симптомами ішемічної хвороби серця (ІХС): періодично у них з'являлися біль в грудях або задишка при фізичному навантаженні.

Учасники проходили випробування на біговій доріжці з поступовим збільшенням навантаження. Потім, після відпочинку, вони повинні були швидко і без зупинок піднятися по сходах (чотири прольоти або 60 сходинок), але не переходити на біг.

Ішемічна хвороба серця – що це? Розвивається, коли в результаті атеросклерозу відбувається звуження коронарних артерій (вони постачають кров'ю серцевий м'яз). Біль в серці й задишка виникають, коли в серці надходить недостатня кількість крові й, відповідно, кисню. При ІХС стискаючий біль зазвичай локалізується за грудиною.

Вчені вимірювали, скільки енергії витрачають учасники дослідження при виконанні вправ. Для її оцінки вони користувалися спеціальними одиницями – метаболічними еквівалентами (МЕ, вони порівнюють кількість кисню та енергії, яку людина витрачає в спокої та при активності).

У людей, які підіймалися на чотири прольоти за 40-45 секунд, були кращі показники витрати енергії: вони витрачали 9-10 МЕ. Раніше було відомо, що здатність витрачати таку кількість енергії під час занять пов'язана зі зниженням ризику смерті на 10% протягом найближчих 10 років.

Люди, які витрачали на підйом по сходах понад 1,5 хвилин, витрачали менше 8 МЕ. Згідно з попередніми дослідженнями, це вказує на збільшення ризику смерті в найближчі 10 років на 30%.

Під час тестів на біговій доріжці вчені зробили учасникам знімки серця, які показували його функціональний стан. Потім вони зіставили ці дані з тим, як учасники підіймалися сходами.

Простий тест на захворювання серця

Майже у 60% людей, які витрачали на підйом по сходах більше півтори хвилини, знімки серця демонстрували патологію. Серед тих, хто підіймався по сходах швидко, патології в серці були виявлені менш ніж у третини.

Ґрунтуючись на цьому, вчені дійшли висновку, що підйом по сходах може служити первинним тестом для виявлення людей з порушеннями серця.