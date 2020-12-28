Відомо, що приймання оральних контрацептивів запобігає розвитку раку яєчників навіть ефективніше, ніж ліки або імплантати, які містять прогестини. Шведські вчені виявили, що захисний ефект оральних контрацептивів може зберігатися довгі роки після відмови від препаратів.

У ретроспективному дослідженні Університету Упсали включили дані 250 тисяч жінок. Вчені порівнювали захворюваність на рак яєчників, ендометрію і грудей пацієнток, які приймали в різні періоди життя протизаплідні таблетки з тими, хто вибирав інші методи контрацепції, пише Cancer Research.

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Протизаплідні та рак

Результати показали, що у жінок, які приймали оральні контрацептиви, рак яєчників і ендометрію діагностували у два рази рідше протягом 15 років після скасування таблеток в порівнянні з пацієнтками з контрольної групи. Примітно, що ймовірність розвитку цих видів раку залишалася зниженою навіть через 30-35 років після того, як жінки перестали приймати таблетки.

Вплив протизаплідних на розвиток раку грудей

Вчені також підтвердили висновки попередніх досліджень про те, що приймання протизаплідних таблеток може підвищувати ризик розвитку раку грудей, проте вони оцінили цю ймовірність як невелику.

Більш того, аналіз даних пацієнток показав, що ризик розвитку цього виду раку значно знижувався протягом декількох років після відмови від препарату до рівня контрольної групи.

Наші результати показали, що довічний ризик раку грудей не відрізнявся в групах жінок, які приймали оральні контрацептиви з тими, хто не приймав їх ніколи,

– повідомили автори.