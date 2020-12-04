Американські дослідники виявили єдину мутацію у вірусі геному SARS-CoV-2, проти якої не діють антитіла. До слова, в Європі зафіксували й інші мутації коронавірусу, але вони не так "маскуються".

Як зробили відкриття

Праця вчених з Онкологічного дослідницького центру Фреда Хатчинсона опублікували у вигляді препринта на bioRxiv. Вчені зібрали усі можливі мутації SARS-CoV-2 в одній карті, для того, що з'ясувати, які з них можуть запобігти зв'язування трьох моноклональних антитіл, і виявили мутацію, яка вислизає від них, пише медичний журнал Nature.

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Мутацію виявили в домені RBD – субодиниці спайкового білка, який вірус використовує для проникнення в клітини. Одна мутація маскувала вірус від усіх видів антитіл, а деякі маскувалися вибірково від одного з трьох антитіл

Наразі поки мало подробиць відкриття, наукова робота ще повинна пройти рецензування експертною групою. До слова, стійку до набору антитіл мутація, яку зафіксували попередньо ​​в Європі, зокрема — в Нідерландах і Данії.

Чи небезпечні мутації?

Коронавірус – це РНК-вірус. Простіше кажучи, це сукупність генетичного матеріалу, який при контакті з господарем створює нові копії себе.

РНК-віруси, такі як грип та кір, більш схильні до змін та мутацій у порівнянні з вірусами ДНК, такими як герпес, віспа та вірус папіломи людини.

Зазвичай такі зміни для РНК-вірусів є нормальними, але от стійкість мутації до антитіл може становити небезпеку майбутньої вакцинації проти COVID-19.

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