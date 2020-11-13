Американські вчені запропонували новий тест для оцінки імунітету людини до SARS-CoV-2. Це аналіз на Т-клітини.

На думку розробників, тест може дати більш точну інформацію, ніж широко застосовуваний аналіз на антитіла, повідомляє The New York Times. Дані дослідження тесту ще не опубліковані.

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Новий тест має назву T-Detect й ще не схвалений для використання. Компанія-виробник Adaptive Biotechnologies повідомляє про роботу над створенням двох версій тесту: для аналізу хворих і для більш детального аналізу, який можна використовувати в дослідженні вакцин.

Т-клітини (Т-лімфоцити) – що це? Клітини імунітету, які паралельно з антитілами беруть участь в боротьбі з інфекцією. Вони можуть виявляти вірус і вбивати його. Недавнє дослідження показало, що Т-клітини пам'ятають коронавірус не менше пів року.

Для чого потрібен тест

Експерти вважають, що новий тест може надати інформацію, яку не дають широко використовувані тести на антитіла.

Зростає розуміння того, що Т-клітини важливі й можуть бути важливішими індикатором результату хвороби, ніж антитіла, – вважають науковці.

Тест на Т-клітини може показувати тільки те, що людина перенесла інфекцію в минулому. В цьому є сенс. Тому що кількість антитіл з часом зменшується, але у Т-клітин зберігається імунологічна пам'ять.

Результати дослідження

Вчені перевірили ефективність нового тесту на 2200 жителів італійського міста. У березні влада провела ПЛР-тестування на коронавірус всім його жителям. Показники нового тесту розробники порівняли з результатами тестування на антитіла. Тест на Т-клітини виявив 97% перехворілих COVID-19, а тест на антитіла - 77%.

Для розробки тесту T-Detect вчені раніше виявили 545 рецепторів Т-клітин до різних антигенів коронавірусу. 11 з цих антигенів викликають найбільш інтенсивну імунну відповідь.