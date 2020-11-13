Знайшли новий вид тестів на COVID-19, які ефективніші та точніші в діагностиці
Американські вчені запропонували новий тест для оцінки імунітету людини до SARS-CoV-2. Це аналіз на Т-клітини.
На думку розробників, тест може дати більш точну інформацію, ніж широко застосовуваний аналіз на антитіла, повідомляє The New York Times. Дані дослідження тесту ще не опубліковані.
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Новий тест має назву T-Detect й ще не схвалений для використання. Компанія-виробник Adaptive Biotechnologies повідомляє про роботу над створенням двох версій тесту: для аналізу хворих і для більш детального аналізу, який можна використовувати в дослідженні вакцин.
Для чого потрібен тест
Експерти вважають, що новий тест може надати інформацію, яку не дають широко використовувані тести на антитіла.
Зростає розуміння того, що Т-клітини важливі й можуть бути важливішими індикатором результату хвороби, ніж антитіла, – вважають науковці.
Тест на Т-клітини може показувати тільки те, що людина перенесла інфекцію в минулому. В цьому є сенс. Тому що кількість антитіл з часом зменшується, але у Т-клітин зберігається імунологічна пам'ять.
Результати дослідження
Вчені перевірили ефективність нового тесту на 2200 жителів італійського міста. У березні влада провела ПЛР-тестування на коронавірус всім його жителям. Показники нового тесту розробники порівняли з результатами тестування на антитіла. Тест на Т-клітини виявив 97% перехворілих COVID-19, а тест на антитіла - 77%.
Для розробки тесту T-Detect вчені раніше виявили 545 рецепторів Т-клітин до різних антигенів коронавірусу. 11 з цих антигенів викликають найбільш інтенсивну імунну відповідь.
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