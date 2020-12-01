Вчені знайшли взаємозв'язок між депресією і шириною зіниці. Для цього вони зіграли з добровольцями в просту азартну гру, поки ті були в апараті МРТ.

Дослідження німецького Інституту психіатрії Макса Планка показало, що перспектива винагороди не викликає у людей з депресією такої ж активної реакції, як в здорових, пише Medical Xpress.

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Як відбувалося дослідження

Зазвичай очікування грошового виграшу викликає розширення зіниць у здорових людей. І у людей з депресією теж. Але їхня реакція менш виражена.

Чим важчі у добровольців були симптоми депресії, тим менше розширювалися їх зіниці. Тобто навіть при позитивному очікуванні нервова система людей з депресією активується не так інтенсивно.

Вчені заміряли реакції максимально точно. Під час експерименту спеціальна установка робила 250 знімків зіниць в секунду. Для порівняння, ми моргаємо тільки кожні чотири-шість секунд.

Зіниці та депресія

Результати дослідження дозволять ставити діагноз "депресія" обґрунтованіше: виходячи не тільки з заяв пацієнтів, а й об'єктивного біологічного виміру. У такому випадку лікування може бути максимально індивідуальним і ефективним.

Також німецькі вчені вважають, що біологічні показники, які можна точно виміряти, повинні стати приводом для перегляду поточного розподілу психічних захворювань на групи.