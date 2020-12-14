Вчені виявили вісім генетичних варіантів, при яких вищий ризик важкого перебігу COVID-19. Вони вказують, що існує два класи препаратів, які можуть знизити ризики, які пов'язані з цими генами.

Вчені провели аналіз зв'язку різних генетичних варіантів з тяжким перебігом COVID-19 у 2244 пацієнтів палат інтенсивної терапії різних лікарень Великобританії. Вони порівняли геноми важко хворих з геномами людей з контрольної групи, інформація про яких доступна в британському біобанкові, пише Nature.

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Автори дослідження фокусувалися на однонуклеотидному поліморфізмі – так називають відмінності в послідовності нуклеотидів в ДНК (її найдрібніших структурних одиниць). Зміни цієї послідовності може бути пов'язано з ризиком різних патологій.

ДНК впливає на перебіг коронавірусу

Дослідження показало, що є вісім генетичних послідовностей, які частіше зустрічаються у людей, які перенесли COVID-19 у важкій формі, ніж в інших. Один з цих генетичних варіантів раніше не був описаний.

Виявлені генетичні варіанти були пов'язані з генами, які залучені в запальну відповідь організму на вірусні інфекції. Аналіз показав, що вони дійсно можуть брати участь в процесах, які супроводжують тяжкий перебіг коронавірусної інфекції. Він підтвердив, що в тяжкість інфекції можуть робити внесок гени TYK2 і CCR2, які кодують медіатори запалення.

Нові методи лікування коронавірусу

Нові дані підтримують гіпотезу, що важкий перебіг COVID-19 пов'язаний з тим, як працює в організмі людини захист від вірусів, і з тим, наскільки активні запальні процеси. Автори дослідження вказують, що існують ліки, які здатні впливати на ці механізми.

Наприклад, препарат барцітініб був розроблений, щоб впливати на TYK2 при ревматоїдному артриті. Також існують моноклональні антитіла, які блокують CCR2 (ці препарати пройшли тільки ранні фази дослідження – також для лікування ревматоїдного артриту). Щоб оцінити ефект при COVID-19 потрібні великі дослідження.