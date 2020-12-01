Вчені виявили білок, який захищає клітини нирок від ушкоджень, які часто виникають під час проходження хімієтерапії. З іншого боку, він же може стати новою мішенню в лікуванні раку, оскільки при різних типах пухлин його концентрація підвищується. Перші результати довели, що такий новий комбінований підхід – працює.

Австралійські вчені з Інституту Уолтера і Елізи Холл прагнули захистити клітини нирок від подібних ушкоджень і визначили, що потрібними властивостями володіє білок BCL-XL.

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BCL-XL є у різних типах клітин людини, і також відомо, що при розвитку раку його концентрація підвищується. Понад десять років тому вчені визначили BCL-XL, як життєво важливий чинник існування еритроцитів і тромбоцитів, однак властивості білка в інших типах клітин не вивчались.

Як проводили дослідження

У нових експериментах вчені видалили BCL-XL з усіх клітин мишей, за винятком клітин крові і спостерігали, що станеться на тлі особливо стресових процедур для живого організму – променевої і хіміотерапії.

Нирки виявилися чутливими до цих токсичних методів лікування і без білка не могли виконувати життєво важливі для організму функції.

Відкриття вперше демонструє роль BCL-XL в захисті нирок. Це можна використати для запобігання побічних дій хімієтерапії у лікуванні онкохворих,

– зазначили вчені.

З іншого боку, ракові клітини також використовують різні білки, зокрема BCL-XL, для того, щоб поширюватись в організмі. Висока концентрація цього білка при різних типах онкологічних захворювань вже давно цікавила вчених в якості нової терапевтичної мішені для лікування раку. Тому, з огляду на отримані результати, було важливо знайти оптимальне рішення.

Як діє білок

Перші експерименти показали, що блокування BCL-XL навіть на короткий період провокували втрату тромбоцитів – серйозний побічний ефект терапії. Однак подальші досліди знайшли з'єднання, яке в низьких дозах дозволяє пригнічувати BCL-XL навіть при хіміотерапії. При цьому білок не погіршував функції нирок і не викликав інших побічних ефектів.

Перспективи відкриття