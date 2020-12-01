Знайшли ліки, які захищають нирки під час лікування раку
Вчені виявили білок, який захищає клітини нирок від ушкоджень, які часто виникають під час проходження хімієтерапії. З іншого боку, він же може стати новою мішенню в лікуванні раку, оскільки при різних типах пухлин його концентрація підвищується. Перші результати довели, що такий новий комбінований підхід – працює.
Австралійські вчені з Інституту Уолтера і Елізи Холл прагнули захистити клітини нирок від подібних ушкоджень і визначили, що потрібними властивостями володіє білок BCL-XL.
Читайте також Вакцина проти раку вже повністю готова до клінічних випробувань на людях
BCL-XL є у різних типах клітин людини, і також відомо, що при розвитку раку його концентрація підвищується. Понад десять років тому вчені визначили BCL-XL, як життєво важливий чинник існування еритроцитів і тромбоцитів, однак властивості білка в інших типах клітин не вивчались.
Як проводили дослідження
У нових експериментах вчені видалили BCL-XL з усіх клітин мишей, за винятком клітин крові і спостерігали, що станеться на тлі особливо стресових процедур для живого організму – променевої і хіміотерапії.
Нирки виявилися чутливими до цих токсичних методів лікування і без білка не могли виконувати життєво важливі для організму функції.
Відкриття вперше демонструє роль BCL-XL в захисті нирок. Це можна використати для запобігання побічних дій хімієтерапії у лікуванні онкохворих,
– зазначили вчені.
З іншого боку, ракові клітини також використовують різні білки, зокрема BCL-XL, для того, щоб поширюватись в організмі. Висока концентрація цього білка при різних типах онкологічних захворювань вже давно цікавила вчених в якості нової терапевтичної мішені для лікування раку. Тому, з огляду на отримані результати, було важливо знайти оптимальне рішення.
Як діє білок
Перші експерименти показали, що блокування BCL-XL навіть на короткий період провокували втрату тромбоцитів – серйозний побічний ефект терапії. Однак подальші досліди знайшли з'єднання, яке в низьких дозах дозволяє пригнічувати BCL-XL навіть при хіміотерапії. При цьому білок не погіршував функції нирок і не викликав інших побічних ефектів.
Перспективи відкриття
- Тестування комбінованого підходу на моделях мишей показало хорошу переносимість лікування, відкриваючи можливості для подальших досліджень.
- Вчені сподіваються на подібні результати в майбутніх клінічних дослідженнях.
Поділитися новиною
-
Знайшли ліки, які захищають нирки під час лікування ракусьогодні , 10:02
-
Новини про коронавірус 27 листопада: рекорд в Україні, ймовірні дати введення локдауну в країні28 листопада , 06:00
-
Новини про коронавірус 26 листопада: рекордні показники України, Аваков виступив за локдаун27 листопада , 06:05