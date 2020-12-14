Хвороба аортального клапана часте явище серед людей після 40 років. Це стається через кальцій, який накопичуватися в серцевих клапанах і судинах, з часом це призводить до звуження аорти, порушення відтоку крові і серцевої недостатності. Хвороба повільно прогресує і погіршує якість життя людини.

Передумови створення препарату

Вчені намагались знайти препарат, який міг би уповільнити перебіг хвороби, щоб відтермінувати хірургічне втручання хоча б років на 5 – 10. Робота команди опублікована на сайті інституту Гладстон.

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Спочатку вчені виявили, що у деяких людей причиною хвороби є мутація в гені NOTCH1. Однак це всього в 4% випадків. Це відкриття дало певну "точку опори", для старту детального вивчення механізму хвороби.

Принцип ураження серця

Виявилося, що процес розвитку хвороби ідентичний незалежно від наявності мутації. Клітини аортального клапана в якийсь момент починають думати, що вони кісткові клітки, тому відкладають кальцій, що призводить до затвердіння і звуження клапанів.

Потім на культурах клітин і моделях мишей вчені визначили гени, на які буде націлена терапія. Ці дані дозволили навчити штучний інтелект визначати здорову і хвору клітину. Незабаром вони протестували майже 1600 різних терапевтичних молекул, щоб з'ясувати, які з них повертають клітини до нормального стану.

Штучний інтелект визначив кілька молекул-кандидатів, а подальші експерименти ідентифікували найбільш перспективного кандидата. Його протестували на гризунах і виявилося, що лікування успішно запобігає і лікує хворобу.

Результати експериментального лікування

У молодих гризунів хворобу вдалося запобігти. У старих з уже розвиненим аортальним стенозом лікування або зупиняло прогресування хвороби, або навіть зовсім перемагало його.

Ці результати особливо важливі, оскільки у більшості пацієнтів діагноз встановлюють уже надто пізно. Тепер вчені готуються до проведення перших пілотних клінічних досліджень.