Вчені 15 років шукали препарат для лікування кальцинованого аортального стенозу. Це найпоширеніша клапанна вада серця, яка виникає у 3% літніх людей.

Група вчених з Інститутів Гладстона хотіла знайти препарат, який сповільнював би перебіг хвороби. Результати роботи дослідників опубліковані на офіційному сайті установи.

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Кальцинований аортальний стеноз є третьою за поширеністю хворобою у літніх людей і першою причиною смертності серед інших вад серця. Річ у тім, що поступово кальцій починає накопичуватися в серцевих клапанах і судинах, що згодом призводить до звуження аорти, порушення відтоку крові й серцевої недостатності.

Хвороба прогресує досить повільно. Оскільки ліків немає, пацієнтам доводиться чекати, поки вона розвинеться на максимум для проведення операції по зміні клапану. І хоч це хвороба літніх людей, нині такий діагноз часто отримують люди навіть після 40 років.

Що дізнались вчені за 15 років експериментів

Спершу вчені дізнались, що у деяких людей причиною хвороби є мутація в гені NOTCH1, але лише в 4% випадків. Після цього відкриття стало зрозуміло, від чого потрібно відштовхуватись, тож науковці почали детально вивчати механізм виникнення хвороби.

Виявилося, що незалежно від наявності мутації процес розвитку хвороби ідентичний. Клітини аортального клапана в якийсь момент починають думати, що вони кісткові клітини, внаслідок чого й відкладають кальцій.

На культурах клітин і моделях мишей вчені визначили гени, які вмикаються і вимикаються в патогенних клітинах. Після чого на основі цих даних штучний інтелект навчили визначати здорову і хвору клітину.

За допомогою ШІ дослідники протестували майже 1 600 різних терапевтичних молекул, аби зрозуміти, які з них повертають клітини до нормального стану. Загалом вдалося знайти декілька молекул-кандидатів, але подальші експерименти на культурах клітин ідентифікували найкращу кандидатуру.

Результати дослідження обнадійливі

Потенційний препарат протестували на мишах.

У молодих гризунів хворобу вдалося запобігти.

Лікування на старих мишах чи з розвиненим аортальним стенозом зупиняло прогресування хвороби або навіть звертало його назад.

Відтепер вчені готуються до відкриття перших пілотних клінічних досліджень.