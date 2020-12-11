Знайшли ліки проти поширеної невиліковної хвороби серця
Вчені 15 років шукали препарат для лікування кальцинованого аортального стенозу. Це найпоширеніша клапанна вада серця, яка виникає у 3% літніх людей.
Група вчених з Інститутів Гладстона хотіла знайти препарат, який сповільнював би перебіг хвороби. Результати роботи дослідників опубліковані на офіційному сайті установи.
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Кальцинований аортальний стеноз є третьою за поширеністю хворобою у літніх людей і першою причиною смертності серед інших вад серця. Річ у тім, що поступово кальцій починає накопичуватися в серцевих клапанах і судинах, що згодом призводить до звуження аорти, порушення відтоку крові й серцевої недостатності.
Хвороба прогресує досить повільно. Оскільки ліків немає, пацієнтам доводиться чекати, поки вона розвинеться на максимум для проведення операції по зміні клапану. І хоч це хвороба літніх людей, нині такий діагноз часто отримують люди навіть після 40 років.
Що дізнались вчені за 15 років експериментів
Спершу вчені дізнались, що у деяких людей причиною хвороби є мутація в гені NOTCH1, але лише в 4% випадків. Після цього відкриття стало зрозуміло, від чого потрібно відштовхуватись, тож науковці почали детально вивчати механізм виникнення хвороби.
Виявилося, що незалежно від наявності мутації процес розвитку хвороби ідентичний. Клітини аортального клапана в якийсь момент починають думати, що вони кісткові клітини, внаслідок чого й відкладають кальцій.
На культурах клітин і моделях мишей вчені визначили гени, які вмикаються і вимикаються в патогенних клітинах. Після чого на основі цих даних штучний інтелект навчили визначати здорову і хвору клітину.
За допомогою ШІ дослідники протестували майже 1 600 різних терапевтичних молекул, аби зрозуміти, які з них повертають клітини до нормального стану. Загалом вдалося знайти декілька молекул-кандидатів, але подальші експерименти на культурах клітин ідентифікували найкращу кандидатуру.
Результати дослідження обнадійливі
- Потенційний препарат протестували на мишах.
- У молодих гризунів хворобу вдалося запобігти.
- Лікування на старих мишах чи з розвиненим аортальним стенозом зупиняло прогресування хвороби або навіть звертало його назад.
Відтепер вчені готуються до відкриття перших пілотних клінічних досліджень.
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