Вчені з'ясували, який гормон впливає на метаболічний обмін, а відтак на процес накопичення жиру. Один з ключових процесів, який запускає обмін речовин — ліпогенез – процес, коли печінка починає перетворювати їжу в запаси жиру. Ліпогенез стимулюється інсуліном, який виділяє підшлункова залоза. Однак досі не знали, що саме відбувається через кілька годин після їжі.

Попередньо вчені припускали, що ліпогенез сповільнюється через те, що після їжі знижується кількість інсулінових стимулів. Однак фахівці з Університету штату Іллінойс в Урбані-Шампейн виявили, що через кілька годин після прийому їжі виробляється кишковий гормон FGF19, який безпосередньо пригнічує активність гена печінки, що відповідає за процес ліпогенезу, пише New Atlas.

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За що відповідає цей гормон

Цей гормон "стежить" за тим, щоб в печінці не утворилися надлишки жиру. Максимального значення рівень FGF15/19 досягає максимуму в крові через три години після їжі, коли інсулін повертається до звичайного показника. Цей механізм грає важливу роль в переході організму від стану харчування до стану голодування.

У пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки (НЖБП) і у мишей з ожирінням вчені ідентифікували значні аномалії в дії цього механізму і виявили, що гормони кишківника не можуть впоратися з активністю генів, необхідної для ефективного відключення ліпогенезу.

Перспективи відкриття

Це дослідження є важливим для розуміння роботи цього шляху і вивчення того, наскільки він ненормальний при ожирінні і неалкогольній жировій хворобі печінки,

– пояснив керівник дослідження Чонсук Кім Кемпер.

Дослідження також може бути важливим для планування терапії інших захворювань, таких як діабет або деякі види раку, для яких ожиріння є фактором ризику.