Палеоантропологи з Австралії знайшли череп Paranthropus robustus. Це рідкісний вид людини, який жив на планеті одночасно з ранніми предками людини Homo erectus понад 2 мільйони років тому.

Череп знайшли на археологічному об’єкті ще у 2018 році, поруч з Йоганнесбургом, що у Південно-Африканській республіці. Це дивовижна знахідка, адже раніше вчені знаходили лише зуби або частинки кісток цієї людини, повідомляє пресслужба Університету ла Троба.

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Знахідка може допомогти людству краще пізнати мікроеволюцію в межах людського виду.

До слова, у 2015 році за декілька метрів від цього місця у 2015 знайшли схожий череп, але дитини Homo erectus.

Вважається, що Paranthropus robustus та Homo erectus жили приблизно в однаковий період. Але рештки перших трапляються частіше.

Ці два дуже різні види представляють різні еволюційні експерименти… Хоча зараз ми представники виду, який переміг 2 мільйони років тому, викопні дані свідчать про те, що кількісно представників Paranthropus robustus було більше за Homo erectus,

– розповіла одна з дослідниць Анжеліна Ліс.

Що відомо про Paranthropus robustus

У цього виду людей були великі зуби та маленький мозок, а ось у Homo erectus – навпаки. Вважається, що представники Paranthropus robustus зазвичай харчувались твердими рослинами, переважно корою чи картоплею.



Череп Paranthropus robustus / Фото Університет ла Троба

Вчені вважають, що цей вид людей еволюціонував через зміни довкілля. У майбутню планують з'ясувати, як змінились Paranthropus robustus і що стало причиною їхнього вимирання.