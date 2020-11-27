Жорсткий карантин на місяць: експерт пояснив, як зменшити поширення COVID-19
В уряді дедалі частіше звучать ініціативи запровадження повного локдауну. Зокрема, Арсен Аваков заявив, що тотальний локдаун потрібно ввести на 2 – 3 тижні. Однак будь-який короткотривалий локдаун не дасть ніякого ефекту. Відтак щонайменше має бути місяць жорстких обмежень.
Далі потрібно вирішувати, який напрям руху обирати: щоб у країні було радикальне зниження, чи динаміка поширення трималась на одному рівні. Про це в ефірі 24 каналу розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Павло Ковтонюк.
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За його словами, незалежно від жорсткості локдауну, ефект приходить на 3 – 4 тиждень. А от швидкість зниження випадків і зменшення поширення залежить від рівня обмежень. Однак вона настає на 5 – 6 тиждень.
2 тижні не допоможуть, як мінімум, має бути один місяць,
– зауважив експерт.
Він відзначив, що динаміка поширення коронавірусної хвороби в Україні дуже швидка і вже перевищує європейську. Відтак за 2 – 3 тижні наша країна стане лідером у Європі за цим показником.
"Сьогодні ми перебуваємо в п'ятірці за динамікою. Але європейські країни погодили обмеження, і в них вона сильно сповільнилась", – пояснив Павло Ковтонюк.
На його думку, перевантаження медичної системи може статися раніше, ніж на новорічні свята.
Альтернативи введенню жорстких обмежень немає, – Ковтонюк
Експерт зазначив, що коли уряд запроваджує жорсткі карантинні обмеження, то ефект від них з'являється через 3 – 4 тижні. Тобто:
- 2 тижні триває інкубаційний період COVID-19;
- потім відносна стабілізація;
- згодом настає зниження кількості нових випадків.
Якщо ми чекатимемо до новорічних свят, ситуація може стати критичною. Ми запроваджуємо локдану, але ще 3 тижні відбуватиметься зростання і в лікарнях буде страшна ситуація,
– наголосив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки.
Він вважає, що альтернативи введенню жорстких обмежень найближчим часом немає.
Крім цього, Павло Ковтонюк назвав 4 сфери, яких безпосередньо мають стосуватися жорсткі обмеження:
- заклади громадського харчування;
- готелі;
- спортзали і сауни;
- масові зібрання.
За його словами, європейські країни застосовують формулу обмеження контактів. Тобто, в публічному місці людина може зустрічатися не більше, ніж з 6 – 8 особами. Будь-який масовий захід з більшою кількістю людей є заборонений. "Тому ці 4 сфери повинні однозначно бути в жорстких обмеженнях", – підсумував він.
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