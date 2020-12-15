Уряд вирішив запровадити посилений карантин з 8 по 24 січня. Упродовж цього періоду в Україні діятимуть суворі обмеження.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що є складові, чому уряд обрав саме такі дати для локдауну. Про це він повідомив в інтерв'ю 24 каналу.

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Чому саме такі дати для карантину

За його словами, карантин запровадили одразу після Різдва, через 2 складові:

перша складова – епідеміологія . Адже карантин – це найкращий спосіб перервання ланцюга хвороб. Чим менше люди контактують між собою, чим жорстокіший карантин, тим швидше можна перервати ланцюг хворих на COVID-19;

. Адже карантин – це найкращий спосіб перервання ланцюга хвороб. Чим менше люди контактують між собою, чим жорстокіший карантин, тим швидше можна перервати ланцюг хворих на COVID-19; друга складова – реальне життя, де дуже важко дотриматись карантинних обмежень.

Якщо всіх загнати по будинках, то ми зведемо захворюваність в нуль. Але це неможливо, зокрема в нашій країні,

– зазначив Степанов.

Також під час ухвалювання рішення щодо запроваджування карантину, звертали увагу на економічний стан. Адже Україна не може дозволити собі таких великих виплат, які зробили європейські країни.

Чому саме в січні

Міністр відзначив, що у кінці січня – на початку лютого починається сезонний спалах зростання кількості хворих на грип. Ця хвороба має такі ускладнення, як і COVID-19. Тож це також одна з причин, чому уряд обрав саме такі дати для локдауну.

Робота з експертами

Максим Степанов відзначив, що над рішенням працювала велика кількість його радників, зокрема епідеміологів. Також враховували позицію міністерства економіки та фінансів. Це робили для того, аби зрозуміти, що відбувається в Україні та які вона має можливості.

"Для нас основною складовою було ввести такі карантинні обмеження, які б виконувалися. Наша медична система витримує навантаження. Лікарі втомлені, але ми надаємо допомогу усім громадянам", – додав міністр.



Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу