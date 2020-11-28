Такого за своє життя ще не бачив, – житомирський лікар про боротьбу з COVID-19
Заражених коронавірусом у житомирській лікарні розміщують навіть у відделенні кардіології. Окрім того, на території лікарні планують відкрити ще один корпус для інфікованих. Там будуть додаткові ліжка з киснем.
Наразі медики вже змушені проводити спеціальне "сортування", щоб лікарняних місць вистачило хоча б для пацієнтів у критичному стані. Про це розповів завідувач інфекційного відділення житомирської лікарні №2 Олесь Кутній, повідомляє "Громадське".
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Досі не можу звикнути, тому що такого за своє життя ще не бачив. Ми в кардіології (не інфекційній, не плутайте) розраховуємо на 200 ліжок. На сьогодні ми одним корпусом справляємося. Це важко, нам доводиться швидко виписувати, не класти тих, кого не треба,
– заявив медик.
Що ще сказав Кутній
- Проблеми з киснем у лікарні вдалося вирішити.
- Для цього у дворі встановили кріоциліндр, який дає безперервні запаси на 10 днів.
- Наразі лікарня заповнена на 70%.
- З березня країна живе у страшній кризі. Персоналу бракує, однак ніхто не збирається нічого змінювати. Держава має зробити висновки через пандемію.
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