Заражених коронавірусом у житомирській лікарні розміщують навіть у відделенні кардіології. Окрім того, на території лікарні планують відкрити ще один корпус для інфікованих. Там будуть додаткові ліжка з киснем.

Наразі медики вже змушені проводити спеціальне "сортування", щоб лікарняних місць вистачило хоча б для пацієнтів у критичному стані. Про це розповів завідувач інфекційного відділення житомирської лікарні №2 Олесь Кутній, повідомляє "Громадське".

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Досі не можу звикнути, тому що такого за своє життя ще не бачив. Ми в кардіології (не інфекційній, не плутайте) розраховуємо на 200 ліжок. На сьогодні ми одним корпусом справляємося. Це важко, нам доводиться швидко виписувати, не класти тих, кого не треба,

– заявив медик.

Що ще сказав Кутній