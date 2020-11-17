У Житомирі від коронавірусу померла викладачка Державного університету "Житомирська політехніка". На момент смерті жінці було 39 років.

Викладачка Ольга Грабар лікувалась у житомирської лікарні №1. Декілька днів тому вона била на сполох, що у медичній установі не вистачає кисню для пацієнтів, повідомляє Укрінформ.

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Ввечері 15 листопада Ольга Грабар звернулася до мера Житомира на своїй сторінці у фейсбуці. Вона розповіла, що є свідком того, що у лікарні немає кисню. Зокрема, впродовж того дня там 8 разів вимикали його подачу.

У закладі цю інформацію одразу спростували. Там заявили, що лікарня має 3-денний запас.

Нині стало відомо, що Ольга Грабар померла внаслідок коронавірусної інфекції. Медичний директор установи розповів, що впродовж дня у закладі померли 5 людей, серед яких і викладачка університету.

Колектив та студенти Державного університету "Житомирська політехніка" висловлюють щирі співчуття рідним, близьким та друзям з приводу передчасної смерті кандидата технічних наук, доцента Грабар Ольги Іванівни,

– йдеться у повідомленні на сайті університету.

Що відомо про ситуацію з киснем в Україні

Нині у країні виділено 52 тисячі ліжок для пацієнтів з COVID-19, близько 30 тисяч з яких вже зайняті.

При такій кількості госпіталізованих, до кисню в країні підведено лише 19 909 ліжкомісць.

Волонтери повідомляють, що лікарням не вистачає кисневих балонів і у багатьох закладах пацієнти вимушені дихати по черзі.

Шмигаль повідомив, що в країні в експлуатацію введено близько 700 апаратів штучної вентиляції легенів.

Загалом в українських лікарнях розміщено майже 5 тисяч таких апаратів.

Впродовж 16 листопада в Україні виявили 11 968 інфікованих коронавірусом та зареєстрували 159 нових смертей внаслідок COVID-19. За цей самий період до лікарень госпіталізували ще 1 610 хворих.