Рівень антитіл у чоловіків знижується значно швидше, ніж у жінок. Це відкриття може змінити підхід до вакцинації від коронавірусу, яка стартує в різних країнах світу в наступному році.

Вчені з Інституту Пастера (Institut Pasteur) протягом шести місяців спостерігали за імунітетом проти коронавірусу у 308 співробітників лікарень. Більшість пацієнтів з них перенесли коронавірус в легкій формі. Препринт статті опублікували на medrxiv.

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Залежність антитіл від статі

Дослідники перевірили рівень антитіл в учасників за допомогою трьох різних тестів два рази протягом 172 днів. Найвищий рівень при першому аналізі виявили в зразках крові чоловіків за 50 років і пацієнтів із зайвою вагою. При повторному аналізі вчені виявили, що у чоловіків рівень антитіл, в тому числі нейтралізуючих білків, знизилися значно більше, ніж у жінок незалежно від віку і ваги.

Вчені відзначили, що в гострій фазі захворювання титр антитіл у чоловіків вищий, але знижується набагато швидше, а у жінок він залишається досить стабільним.

Чому у чоловіків менше антитіл

Дослідники поки не можуть знайти пояснення цьому феномену, але припускають, що динаміка зниження антитіл безпосередньо залежить від їх рівня в гострій фазі.

Не виключено, що чоловікам потрібна додаткова доза вакцини для формування стійкого імунітету. Але антитіла – це не єдиний маркер імунної відповіді, тому передчасно говорити про те, що чоловіки захищені від коронавірусу гірше. З'являється все більше даних про те, що клітинний імунітет захищає від інфекції навіть після зниження рівня антитіл.