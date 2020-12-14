Незвичайний випадок стався в Західному Йоркширі в Англії, де літня місцева жителька випадково виявила у своєму носі кісточку від апельсина, з якої вона жила 60 років.

Літня англійка впродовж багатьох років мучилася від закладеності носа, пише The Daily Star.

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Яке було її здивування, коли вона нарешті виявила, в чому була причина. На початку грудня 68-річна Бетті Макфейл спробувала висякатися і неабияк здивувалася, побачивши на серветці кісточку від апельсина.



Жінка багато років жила з кісточкою у носі / Фото dailystar

Про цей дивний випадок жінка розповіла своєму братові-однолітку Тоні. Той згадав, що, коли вони були маленькими, то один раз посварилися і під час конфлікту Тоні вдарив Бетті в ніс недоїденим апельсином. Дітям тоді було приблизно по 10 років. Судячи з усього, тоді кісточка й застрягла всередині носа англійки.

Після цього у Бетті почалися проблеми з диханням, але вона і не могла подумати, що причиною цього стала частина фрукту.

Це мене вразило і деякою мірою засмутило, тому що я з 10 років дихала ротом. Я хропіла. У мене все життя були проблеми з пазухами, важко повірити, що це все могло статися через маленьку кісточку,

– сказала жінка.