У Київській області лікарі відмовилися приймати жінку з ознаками інсульту. На руках у свого чоловіка 53-річна пацієнтка пішла з життя поруч з відділенням Боярської реанімації.

Родичі померлої розповіли, що спершу швидка не хотіла приїжджати на виклик. Через кілька днів жінку намагалися госпіталізувати до лікарні у важкому стані, але лікарі відмовилися її приймати, повідомляє Громадське.

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Донька померлої розповіла, що її матері стало погано ще 21 жовтня. Спершу почались проблеми з тиском, вона постійно лежала та спала, перестала їсти та скаржилась, що болить все тіло. У ніч проти 23 жовтня стан жінки погіршився, сім'я викликала швидку та розповіла диспетчеру, що є підозра на мікроінсульт.

Там відповіли, що швидка не приїде – потрібно викликати сімейного лікаря та випити "якусь таблетку".

Стан хворої стрімко погіршувався. 30 жовтня о 12 годині дня донька хворої зателефонувала до Боярської лікарні та попросила прислати лікаря додому. Там відповіли, що звернулись пізно і варто чекати понеділка.

У понеділок 2 листопада жінка вже почала марити, не ходила, не говорила та не контролювала свою праву руку. Родичі телефонували на гарячу лінію і в МОЗ, але неділя виявилась вихідним днем у відомстві. Швидка допомога приїхала лише після звернення до поліції.

Родичі померлої розповіли, що на виклик прибула стара машина з неробочим обладнанням. Навіть не вдалося зробити кардіограму, адже апарат не працював.

Після прибуття до місця призначення, з приміщення медичної установи вийшов лікар і повідомив, що медзаклад переповнений і хвору прийняти немає змоги, тож її треба везти у Білу Церкву.

З лікарні на допомогу ніхто не вийшов – хвора померла просто під її стінами.

Боярську реанімацію, до якої привезли жінку, раніше перепрофілювали для лікування COVID-19. Але родичі померлої переконані, що лікарі були зобов'язані прийняти пацієнтку, адже вона була в дуже важкому стані й потребувала термінової госпіталізації.

Якби її навіть у неділю прийняли лікарі, навіть в реанімації, навіть на підлозі, моя мама була б жива,

– сказала донька померлої.

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