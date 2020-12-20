Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не входить до списку країн, які першими отримають вакцину проти коронавірусу. Також він пояснив, чому Україна не купуватиме російську вакцину.

Президент України сказав про це в інтерв'ю виданню The New York Times 16 грудня 2020 року, пише пресслужба Володимира Зеленського.

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Ми не входимо до списку країн, які першими отримують вакцину. Я не знаю, скільки десятиліть втрачено за час незалежності, але це є, і я визнаю цей факт,

– сказав Зеленський.

За його словами, треба бути "акробатами в політиці", щоб якимось чином потрапити в пріоритет країн, які отримують вакцину проти коронавірусної інфекції найпершими.

"Звичайно, я б цього не хотів, звичайно ж, будь-який закон, який блокує експорт вакцин, я як Президент не можу підтримувати просто тому, що це ще один крок до того, що ми можемо бути в кінці черги з вакцинації, а значить, більше українців загине. Я не можу підтримувати будь-яке подібне законодавство будь-якої країни, навіть якщо це наш стратегічний партнер, незалежно ні від чого", – зазначив він.

Український президент вважає, що саме США та Велика Британія сьогодні могли б дуже сильно вплинути на те, щоб Україна була в пріоритеті країн Європи, які отримують вакцину першими.

"Ми не повинні допускати того, щоб Україна брала російську вакцину, яка не пройшла всі випробування", – Зеленський

Водночас Володимир Зеленський сказав, що Україна боротиметься за те, щоб партнери дали вакцину, яка підтверджена – Moderna, Pfizer, AstraZeneca. Однак не російську вакцину "Супутник", яка не пройшла всі клінічні випробування.

Інша річ, що ми не повинні допускати того, щоб Україна брала російську вакцину, яка не пройшла всі випробування. У нас з вами немає реальних доказів, що ця вакцина має стовідсотковий позитивний ефект. Більш того, я не можу взяти відповідальність за вакцину, наслідків дії якої ми не знаємо. Україна передусім базує своє рішення на тому, щоб вибрати безпечну вакцину,

– додав президент України.

Вакцинація в Україні: найголовніше

У Держбюджеті-2021 на вакцинацію проти коронавірусу передбачили 2,6 мільярда гривень.

Втім, для цього необхідно майже у 6 разів більше – 15, 1 мільярда.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що першу партію вакцин від COVID-19 Україна очікує вже у лютому.



Чи готові українці вакцинуватися / Інфографіка 24 каналу