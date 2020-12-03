Біологи виявили, що в зеленому чаї, винограді, какао-порошку і темному шоколаді є так звані протеази, які здатні зв'язувати і блокувати діяльність вірусу SARS-CoV-2. Особливості їх дії вже з'ясували, тепер учені працюють над можливим практичним застосуванням відкриття.

Протеази – хімічні сполуки ефективні проти Мpro

Фахівці з Університету Північної Кароліни провели моделювання та лабораторні дослідження, які показали, що Мpro у вірусі SARS-CoV-2 реагує на вплив різних хімічних сполук рослин, які, як уже відомо науці, мають потужну протизапальну і антиокислювальною дією, пише Science Daily.

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Мpro необхідний SARS-CoV-2 для того, щоб розмножуватися і поширюватися. Якщо ми навчимось придушити або деактивувати цю протеазу, вірус помре,

– пояснив професор Се Деюй, автор дослідження.

Чай і виноград є дієвішими

Комп'ютерна симуляція показала, що досліджувані хімічні компоненти зеленого чаю, двох сортів винограду, какао-порошку і темного шоколаду здатні прив'язуватися до різних частин Мpro – це такі собі кишені, якщо вони заповнені, фермент втрачає свої функції.

Експерименти підтвердили ці припущення. Найбільш успішно придушували дію протеази Мpro компоненти зеленого чаю і винограду. Какао і темний шоколад знижували її активність вполовину.



Какао і шоколад теж пригнічували реплікацію вірусу / Фото Unsplash

Зелений чай володіє 5 хімічними сполуками, які зв'язуються з різними локаціями в кишені Мpro, істотно пригнічуючи її функцію. У винограді ці речовини містяться в шкірці і кісточках. Рослини використовують їх для захисту, так що не дивно, що ці корисні речовини є в листі та шкірці,

– зазначив дослідник.

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Обмежити споживання солі та продуктів з високим вмістом натрію до 1 чайної ложки в день.

Їсти менше солодкого.

Виключити з раціону газовані напої, солодкий йогурт, концентрати фруктових соків, сиропи, ароматизоване молоко.

Необхідно також пити більше води, не менше 8 – 10 чашок в день.

Щодня їжте суміш цілозернових злаків, таких як пшениця, кукурудза та рис, бобові, такі як сочевиця та квасоля, багато свіжих фруктів та овочів, а також деякі тваринні продукти.

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