У людей, які дотримуються правил здорового сну, серцева недостатність розвивається рідше, ніж у тих, хто спить погано. В таких людей ризик хвороби підвищується майже у два рази

Серцевою недостатністю називають стан, при якому серцевий м'яз не може ефективно перекачувати кров. Вона розвивається поступово, протягом багатьох років. Серед її основних причин – ішемічна хвороба серця і гіпертонія, пише Circulation.

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Від серцевої недостатності у світі страждають не менше 26 мільйонів осіб, ця цифра постійно зростає. Існують докази, що різні порушення сну можуть сприяти розвитку серцевої недостатності. Однак як пов'язана ця патологія з різними показниками здорового сну, раніше було невідомо.

Автори нового дослідження у своїй попередній науковій роботі розробили шкалу патернів здорового сну. Згідно з нею, найбільш здоровий патерном є наступне поєднання: ранній хронотип ("солов'ї"), сон 7-8 годин на добу, відсутність безсоння, відсутність хропіння і рідкісна сонливість в денний час.

Здоровий сон та серцева недостатність

У новому дослідженні автори підрахували, як впливають чотири з п'яти складових здорового сну на ризик серцевої недостатності. Вони виявили, що ризик цієї патології нижче:

на 8% у "жайворонків" в порівнянні з совами;

на 13% у тих, хто спить 7-8 годин, ніж у тих, хто спить менше;

на 17% у людей без безсоння в порівнянні з тими, у кого безсоння часте;

на 34% у людей, які не відчувають сонливість вдень в порівнянні з тим, хто часто ходить сонним.

У людей з найвищими показниками за шкалою здорового сну серцева недостатність розвивалася на 42% рідше, ніж у людей з найнижчими значеннями.