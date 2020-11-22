У Збройних силах України 2866 військових хворіють на коронавірус
Станом на 22 листопада у Збройних силах України на коронавірус хворіє 2866 осіб. За минулу добу зафіксовано 137 нових випадків зараження.
Всього за час пандемії одужало – 6124 особи. На жаль, підтверджено 25 летальних випадків. Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ у фейсбуці.
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На ізоляції перебуває 384 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 56 осіб.
За минулу добу зареєстровано 137 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у заклади охорони госпіталізовано 19 людей:
- Чернігівський військовий госпіталь – 5 військовослужбовців,
- Національний військово-медичний клінічний центр “ГВКГ” – 3 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України,
- Житомирський військовий госпіталь та 66 військовий мобільний госпіталь – по 3 військовослужбовці,
- Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону – 2 військовослужбовці,
- Військово-медичний клінічний центр Західного регіону та 59 військовий мобільний госпіталь – по 1 військовослужбовцю.
Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 118 осіб:
- Київська область – 46 військовослужбовців та 10 працівників ЗС України,
- Львівська область - 37 військовослужбовців та 3 працівники ЗС України,
- Житомирська область – 5 військовослужбовців та 2 працівники ЗС України,
- Вінницька область – 7 військовослужбовців,
- Хмельницька область – 2 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України,
- Донецька та Черкаська області – по 2 військовослужбовці
- Чернігівська область – 1 військовослужбовець.
Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
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