Станом на 22 листопада у Збройних силах України на коронавірус хворіє 2866 осіб. За минулу добу зафіксовано 137 нових випадків зараження.

Всього за час пандемії одужало – 6124 особи. На жаль, підтверджено 25 летальних випадків. Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ у фейсбуці.

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На ізоляції перебуває 384 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 56 осіб.

За минулу добу зареєстровано 137 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у заклади охорони госпіталізовано 19 людей:

Чернігівський військовий госпіталь – 5 військовослужбовців,

Національний військово-медичний клінічний центр “ГВКГ” – 3 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України,

Житомирський військовий госпіталь та 66 військовий мобільний госпіталь – по 3 військовослужбовці,

Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону – 2 військовослужбовці,

Військово-медичний клінічний центр Західного регіону та 59 військовий мобільний госпіталь – по 1 військовослужбовцю.

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 118 осіб:

Київська область – 46 військовослужбовців та 10 працівників ЗС України,

Львівська область - 37 військовослужбовців та 3 працівники ЗС України,

Житомирська область – 5 військовослужбовців та 2 працівники ЗС України,

Вінницька область – 7 військовослужбовців,

Хмельницька область – 2 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України,

Донецька та Черкаська області – по 2 військовослужбовці

Чернігівська область – 1 військовослужбовець.

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу