За минулу добу у лавах ЗСУ виявили 264 нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Станом на 21 листопада хворіють 2 757 військових. Про це на сторінці у фейсбуці повідомила пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

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Всього за час пандемії одужало – 6096 осіб, летальних випадків – 25. На ізоляції перебуває 393 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 68 осіб.

За минулу добу у ЗСУ підтвердили 264 нових випадки інфікування COVID-19. З них у заклади охорони госпіталізовано 41 особу:

Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 4 військовослужбовці,

Житомирський військовий госпіталь – 3 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України

Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону та ізолятор військової частини (Київська область) – по 3 військовослужбовці,

Чернігівський та Черкаський військові госпіталі – по 2 військовослужбовці,

Національний військово-медичний клінічний центр “ГВКГ”, Військово-медичний клінічний центр Західного та Південого регіонів, Рівненський, Деснянський, Миколаївський, Запорізький та Полтавський військові госпіталі, 65 військовий мобільний госпіталь, Новоград-Волинська ЦРЛ – по 1 військовослужбовцю,

Ізолятор військової частини (Львівська область) – 13 військовослужбовців.

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 223 особи.

Станом на 21 листопада у світі зареєстрували 57 910 582 випадків зараження на коронавірус. Вдалось вилікуватись 40 108 895 хворих. Однак від ускладнень померли 1 377 762 людини.



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