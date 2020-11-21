У Збройних силах України 2757 військових хворіють на COVID-19: статистика
За минулу добу у лавах ЗСУ виявили 264 нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19.
Станом на 21 листопада хворіють 2 757 військових. Про це на сторінці у фейсбуці повідомила пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.
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Всього за час пандемії одужало – 6096 осіб, летальних випадків – 25. На ізоляції перебуває 393 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 68 осіб.
За минулу добу у ЗСУ підтвердили 264 нових випадки інфікування COVID-19. З них у заклади охорони госпіталізовано 41 особу:
- Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 4 військовослужбовці,
- Житомирський військовий госпіталь – 3 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України
- Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону та ізолятор військової частини (Київська область) – по 3 військовослужбовці,
- Чернігівський та Черкаський військові госпіталі – по 2 військовослужбовці,
- Національний військово-медичний клінічний центр “ГВКГ”, Військово-медичний клінічний центр Західного та Південого регіонів, Рівненський, Деснянський, Миколаївський, Запорізький та Полтавський військові госпіталі, 65 військовий мобільний госпіталь, Новоград-Волинська ЦРЛ – по 1 військовослужбовцю,
- Ізолятор військової частини (Львівська область) – 13 військовослужбовців.
Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 223 особи.
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