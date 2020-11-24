Масове експрес-тестування на коронавірус може допомогти завершити пандемію. Захворюваність зменшиться впродовж 6 тижнів, але в такому разі треба проводити масове тестування кожних 3 дні.

Оперативне тестування населення – шлях боротьби з COVID-19

До такого висновку дійшли дослідники з Гарвардської школи охорони здоров'я та Університету Колорадо в Боулдері, дослідження опублікували в Science Advances. У ньому йдеться, що швидкі тести, хоч і менш надійні, але можуть зорієнтувати органи охорони здоров'я на більш цілеспрямовані заходи, пише Business Insider.

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Коли мова йде про охорону здоров'я, то краще проводити менш чутливий тест з результатами сьогодні, ніж завтра з більш чутливим тестом,

– сказав Даніель Ларремор, автор дослідження.

Масове експрес-тестування на COVID-19, особливо людей, які не мають ознак інфекції, може покласти край пандемії впродовж 6 тижнів.

Увага! Таке масове тестування потрібно проводити кожних 3 дні.

Переваги швидкого тестування на коронавірус

Швидкі тести коштують дешевше і можуть дати результати за лічені хвилини, а не за дні.

Так згідно з розрахунками дослідників, якби половина населення США тестувалась щотижня, а ті, у кого позитивні результати одразу йшли на ізоляцію, це б значно зменшило швидкість поширення хвороби і кількість інфікованих.

Замість того, щоб впроваджувати карантин і спонукати людей сидіти вдома, аби хтось із них не виявився хворим і не поширював захворювання, варто було б ізолювати вдома лише заразних людей, натомість усі інші могли б продовжувати звичне життя,

– зазначив Даніель Ларремор.

Математичне моделювання

Експрес-тестування 3/4 населення міста кожні три дні зменшить кількість інфікованих на 88%. Вчені переконані, що цього достатньо, аби звести поширення пандемії до нуля.

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