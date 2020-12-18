Заступник Дональда Трампа публічно вакцинувався проти COVID-19: відео
Віцепрезидент США Майк Пенс одним з перших публічно прищепився вакциною проти коронавірусу. Йому ввели першу дозу препарату від компанії Pfizer та Biontech.
Поки що це найвищий вакцинований від коронавірусу посадовець в країні. Про це повідомляє CNN.
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Майка Пенса вакцинували зранку у п'ятницю 18 грудня. Перед процедурою у нього уточнили, чи не має він алергічної реакції до будь-якого компоненту препарату. На що Пенс надав негативну відповідь.
Я нічого не відчув. Молодці, і ми цінуємо вашу послугу перед країною,
– заявив Пенс після введення вакцини.
Щеплення зробили і його дружині Карен. Медики нагадали подружжю, що через 3 тижні вони повинні повернутися на другий укол та попередили, що у них може боліти рука.
Днями раніше, у середу 16 грудня, Пенс пояснив, що він з дружиною вакцинуються публічно, аби посилити впевненість у вакцинації. Річ у тім, що мільйони американців скептично ставляться до ретельно протестованих препаратів.
На думку Майка Пенса старт масової вакцинації у США став "початком кінця пандемії".
Вакцинація у США: що відомо
- Вакцина від Pfizer та BioNTech 11 грудня отримала дозвіл на екстрене використання від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).
- У неділю 13 грудня упаковані в вантажівки з сухим льодом та вакциною вирушили зі штату Мічиган та були завантажені на літаки UPS і FedEx, які доставляли препарат у 145 з 636 пунктів зберігання вакцин.
- 18 грудня в країні схвалили другий препарат – вакцину від компанії Moderna.
- До квітня 2021 року у США від коронавірусу планують вакцинувати 100 мільйонів громадян.
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