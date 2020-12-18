Віцепрезидент США Майк Пенс одним з перших публічно прищепився вакциною проти коронавірусу. Йому ввели першу дозу препарату від компанії Pfizer та Biontech.

Поки що це найвищий вакцинований від коронавірусу посадовець в країні. Про це повідомляє CNN.

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Майка Пенса вакцинували зранку у п'ятницю 18 грудня. Перед процедурою у нього уточнили, чи не має він алергічної реакції до будь-якого компоненту препарату. На що Пенс надав негативну відповідь.

Я нічого не відчув. Молодці, і ми цінуємо вашу послугу перед країною,

– заявив Пенс після введення вакцини.

Щеплення зробили і його дружині Карен. Медики нагадали подружжю, що через 3 тижні вони повинні повернутися на другий укол та попередили, що у них може боліти рука.

Днями раніше, у середу 16 грудня, Пенс пояснив, що він з дружиною вакцинуються публічно, аби посилити впевненість у вакцинації. Річ у тім, що мільйони американців скептично ставляться до ретельно протестованих препаратів.

На думку Майка Пенса старт масової вакцинації у США став "початком кінця пандемії".

Vice President Mike Pence, second lady Karen Pence and Surgeon General Jerome Adams just received their first doses of the Pfizer coronavirus vaccine. https://t.co/GonWFGXbAr pic.twitter.com/DS4U8MYwLs — CNN (@CNN) December 18, 2020

Вакцинація у США: що відомо