Жінка з підозрою на COVID-19 покінчила життя самогубством, вистрибнувши з вікна лікарні у Запоріжжі. За попередньою інформацією, у неї було психічне захворювання.

Про самогубство у лікарні Запоріжжя йдеться в сюжеті НТН, повідомляє 24 канал.

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Тіло жінки 1964 року народження з розбитою головою знайшли під вікнами установи. За попередньою інформацією, у неї було психічне захворювання та підозра на коронавірус.

Жінка чекала на прийом до лікаря на 4 поверсі. Однак у кабінет вона так і не зайшла.

Правоохоронці розслідують трагічний інцидекнт. За попередньою інформацією, загибла раніше висловлювала наміри покінчити життя самогубством.

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