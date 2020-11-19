У Запоріжжі жінка з підозрою на коронавірус вистрибнула з вікна лікарні: відео 18+
Жінка з підозрою на COVID-19 покінчила життя самогубством, вистрибнувши з вікна лікарні у Запоріжжі. За попередньою інформацією, у неї було психічне захворювання.
Про самогубство у лікарні Запоріжжя йдеться в сюжеті НТН, повідомляє 24 канал.
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Тіло жінки 1964 року народження з розбитою головою знайшли під вікнами установи. За попередньою інформацією, у неї було психічне захворювання та підозра на коронавірус.
Жінка чекала на прийом до лікаря на 4 поверсі. Однак у кабінет вона так і не зайшла.
Правоохоронці розслідують трагічний інцидекнт. За попередньою інформацією, загибла раніше висловлювала наміри покінчити життя самогубством.
У Запоріжжі жінка з підозрою на COVID-19 покінчила життя самогубством: відео (18+)
Самогубства на тлі COVID-19 в Україні: шо відомо
- Від початку осені у Києві покінчили з життям вже 4 госпіталізованих з коронавірусом пацієнти.
- У вересні в Харкові з вікна власної квартири випав відомий дитячий лікар. Напередодні він перехворів на коронавірус. Друзі та рідні не змогли зрозуміти та пояснити вчинку чоловіка.
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