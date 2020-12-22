Заміна червоного м'яса на сою знижує ризик серцевих захворювань на 14%: дослідження
Масштабне дослідження підтвердило, що заміна червоного м'яса на рослинний білок допомагає зберегти здоров'я серця.
До такого висновку вчені з Єльського університету прийшли після 30-річного спостереження за 43 272 чоловіками зі США. Їхній середній вік станови 53 роки. Робота опублікована у журналі The BMJ.
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Спостереження розпочалось ще у 1986 році. Кожні 4 роки учасники заповнювали анкету, у якій розповідали про особливості свого раціону. За ці 30 років ішемічну хворобу серця виявили у 4 456 добровольців, 1 860 з них померли.
На початку дослідження жоден з учасників не мав серцево-судинних захворювань або раку.
Результати дослідження:
- Одна порція червоного м'яса на день підвищує ризик виникнення ішемічної хвороби серця на 12%.
- Вживання необробленого м'яса підвищує ризик ІХС на 11%, а переробленого червоного м'яса – на 15%.
- Вживання однієї порції білків рослинного походження (горіхи, боби та соя) знижує ризик виникнення ІХС на 14%.
- Вчені також припустили, що заміна червоного та переробленого м’яса на цільнозернові, молочні продукти та яйця теж може зменшити цей ризик.
І хоч дослідження було зосереджене на чоловіках, цілком ймовірно, що ці висновки будуть справедливими й для жінок, якщо зважати на попередні подібні дослідження.
Річ у тім, що рослинні джерела білків мають значно менше жирів, холестерину та гемового заліза або ж не містять їх взагалі.
Окрім того, рослинна їжа містить багато клітковини, антиоксидантів і поліфенолів, що позитивно впливає на здоров'я судин та серця.
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