Масштабне дослідження підтвердило, що заміна червоного м'яса на рослинний білок допомагає зберегти здоров'я серця.

До такого висновку вчені з Єльського університету прийшли після 30-річного спостереження за 43 272 чоловіками зі США. Їхній середній вік станови 53 роки. Робота опублікована у журналі The BMJ.

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Спостереження розпочалось ще у 1986 році. Кожні 4 роки учасники заповнювали анкету, у якій розповідали про особливості свого раціону. За ці 30 років ішемічну хворобу серця виявили у 4 456 добровольців, 1 860 з них померли.

На початку дослідження жоден з учасників не мав серцево-судинних захворювань або раку.

Результати дослідження:

Одна порція червоного м'яса на день підвищує ризик виникнення ішемічної хвороби серця на 12%.

Вживання необробленого м'яса підвищує ризик ІХС на 11%, а переробленого червоного м'яса – на 15%.

Вживання однієї порції білків рослинного походження (горіхи, боби та соя) знижує ризик виникнення ІХС на 14%.

Вчені також припустили, що заміна червоного та переробленого м’яса на цільнозернові, молочні продукти та яйця теж може зменшити цей ризик.

І хоч дослідження було зосереджене на чоловіках, цілком ймовірно, що ці висновки будуть справедливими й для жінок, якщо зважати на попередні подібні дослідження.

Річ у тім, що рослинні джерела білків мають значно менше жирів, холестерину та гемового заліза або ж не містять їх взагалі.

Окрім того, рослинна їжа містить багато клітковини, антиоксидантів і поліфенолів, що позитивно впливає на здоров'я судин та серця.