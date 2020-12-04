Станом на 4 грудня в Україні зареєстрували 15 131 новий випадок коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 649 дітей та 681 медпрацівник. Від ускладнень хвороби померли 235 пацієнтів, натомість видужали – 13 383 людини.

Добова статистика коронавірусу в Україні За останню добу найбільше хворих зареєстрували у м. Київ (1 374), Дніпропетровській (1 258), Одеській (1 211), Запорізькій (1 106) та Київській (988) областях. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише 24 канал. Читайте також Новини про коронавірус 3 грудня: нові умови карантину в Україні, умови роботи церков на Різдво Впродовж доби лабораторії в регіонах здійснили 74 880 тестувань на виявлення коронавірусної хвороби, зокрема методом ПЛР провели 48 028 тестувань, методом ІФА – 26 852. Госпіталізації потребували 1 776 людей, у них ускладнений перебіг COVID-19. Темпи поширення COVID-19 в Україні: всього за весь час пандемії захворіли 787 891 людина, з них 397 809 видужали, померли від ускладнень — 13195. Статистика поширення COVID-19 в областях м. Київ – 76 750

Вінницька область – 18 271

Волинська область – 25 465

Дніпропетровська область – 42 224

Донецька область – 24 595

Житомирська область – 31 183

Закарпатська область – 24 067

Запорізька область – 34 721

Івано-Франківська область – 38 588

Київська область – 41 415

Кіровоградська область – 5 888

Луганська область – 6 726

Львівська область – 48 819

Миколаївська область – 20 358

Одеська область – 49 131

Полтавська область – 24 532

Рівненська область – 32 702

Сумська область – 32 080

Тернопільська область – 29 007

Харківська область – 58 030

Херсонська область – 11 398

Хмельницька область – 31 412

Черкаська область – 25 492

Чернівецька область – 34 710

Чернігівська область – 20 327 Зверніть увагу! Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.