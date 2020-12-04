Захворюваність висока: в Україні за добу захворіли на COVID-19 понад 15 тисяч людей
Станом на 4 грудня в Україні зареєстрували 15 131 новий випадок коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 649 дітей та 681 медпрацівник. Від ускладнень хвороби померли 235 пацієнтів, натомість видужали – 13 383 людини.
Добова статистика коронавірусу в Україні
За останню добу найбільше хворих зареєстрували у м. Київ (1 374), Дніпропетровській (1 258), Одеській (1 211), Запорізькій (1 106) та Київській (988) областях. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише 24 канал.
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Впродовж доби лабораторії в регіонах здійснили 74 880 тестувань на виявлення коронавірусної хвороби, зокрема методом ПЛР провели 48 028 тестувань, методом ІФА – 26 852.
Госпіталізації потребували 1 776 людей, у них ускладнений перебіг COVID-19.
Статистика поширення COVID-19 в областях
- м. Київ – 76 750
- Вінницька область – 18 271
- Волинська область – 25 465
- Дніпропетровська область – 42 224
- Донецька область – 24 595
- Житомирська область – 31 183
- Закарпатська область – 24 067
- Запорізька область – 34 721
- Івано-Франківська область – 38 588
- Київська область – 41 415
- Кіровоградська область – 5 888
- Луганська область – 6 726
- Львівська область – 48 819
- Миколаївська область – 20 358
- Одеська область – 49 131
- Полтавська область – 24 532
- Рівненська область – 32 702
- Сумська область – 32 080
- Тернопільська область – 29 007
- Харківська область – 58 030
- Херсонська область – 11 398
- Хмельницька область – 31 412
- Черкаська область – 25 492
- Чернівецька область – 34 710
- Чернігівська область – 20 327
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