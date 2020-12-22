За 21 грудня у лавах ЗСУ виявили одразу 113 нових випадків коронавірусу, за попередню добу їх було лише 20. Таким чином, на COVID-19 наразі хворіють 2781 військовослужбовець та працівник ЗСУ,

Що відомо про коронавірус у ЗСУ

Всього за час пандемії одужало у ЗСУ одужали – 10284 хворих. На жаль, 36 осіб померли. Про це інформує Командування Медичних Збройних сил України у фейсбуці.

Важливо Коронавірус в Україні: за добу виявили 8 513 нових хворих

На самоізоляції та ізоляції наразі перебуває 451 людина. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 50.

Нові випадки захворювання серед військових

За 21 грудня виявили 113 випадків коронавірусу. До медзакладів госпіталізували 12 осіб:

Черкаський військовий госпіталь – 2 військовослужбовці;

Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України;

Військово-медичний клінічний центр Південного та Східного регіонів, Житомирський, Чернігівський, Деснянський та Білоцерківський військові госпіталі, Подільська ЦРЛ та МКЛ міста Кривий Ріг – по 1 військовослужбовцю.

Їхній стан здоров'я задовільний, вони отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медиків перебуває 101 особа. Найбільше з них – на Миколаївщині, Львівщині, Одещині та Житомирщині. В основному, у пацієнтів спостерігається легкий перебіг захворювання.

Зверніть увагу! Станом на 22 грудня в Україні виявили 8 513 нових випадків коронавірусу. Загальна кількість хворих досягла 979 506 осіб. Померли від недуги 16 897 хворих.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу