Захворюваність на COVID-19 у ЗСУ продовжує знижуватись: скільки нових випадків
За 26 грудня серед військових та працівників ЗСУ виявили лише 32 нових випадки COVID-19. Це удвічі менше, ніж показник за попередню добу.
Ситуація з COVID-19 у ЗСУ
Від початку епідемії одужали 11 246 осіб. Кількість летальних випадків – 37. Про це у фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.
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Станом на 27 грудня хворіють 2 374 людей. На ізоляції, зокрема й самоізоляції, перебуває 421 хворий.
Кількість військових, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби – 34 людини.
За добу 26 грудня недугу підтвердили у 32 військових і працівників ЗСУ.
У медзакладах з них лікуються 5 хворих:
- 59 військовий мобільний госпіталь – 2 військовослужбовці;
- Черкаський військовий госпіталь – 2 військовослужбовці;
- Коростишівська ЦРЛ – 1 працівник ЗС України.
Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.
Решту 27 пацієнтів лікуються вдома під наглядом медиків. Найбільше з них – нам Київщині, Вінниччині та Дніпропетровщині.
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