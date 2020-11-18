Американська фармацевтична компанія Pfizer, яка розроблювала вакцину проти коронавірусу разом з BioNTech, підвищила ефективність препарату до 95%. Натомість показник ефективності серед літніх людей становить 94%.

Вакцина продемонструвала ефективність серед усіх груп людей, незалежно від віку, раси та етнічної приналежності. Про це йдеться на офіційному сайті Pfizer.

До теми 95% ефективності проти коронавірусу: вакцина від Moderna показала успіх

Клінічне випробування III фази вакцини від Pfizer під назвою BNT162b2 розпочали 27 липня 2020 року. До тестування препарату було залучено 43 661 людину.

Уході дослідження важкий перебіг коронавірусу виник всього у 10 добровольців. Причому 9 з них були серед тих людей, яким кололи плацебо.

Серйозні побічні ефекти серед добровольців також не були помічені. Найважчі ускладнення, які були серед вакцинованих – втома та головний біль. Як не дивно, найлегше вакцинацію переносили саме літні люди.

Розробники стверджують, що вакцина на 94% ефективна для людей віком старше 65 років. Для розуміння – цю вікову групу складно захистити навіть від грипу.

Коли вакцина проти COVID-19 з'явиться на ринку

Найближчими днями Pfizer звернеться до FDA за терміновим дозволом на вакцину.

Ймовірніше за все, використання препарату таки схвалять.

У 2020 році Pfizer і BioNTech планують випустити 50 мільйонів доз вакцини, а у 2021 – 1,3 мільярда.

Хто першим отримає вакцину від Pfizer

Скоріше за все, спершу щеплення отримають люди з груп ризику, зокрема медичні працівники й літні люди.