Захищає навіть літніх людей: Pfizer підвищив ефективність своєї вакцини проти коронавірусу
Американська фармацевтична компанія Pfizer, яка розроблювала вакцину проти коронавірусу разом з BioNTech, підвищила ефективність препарату до 95%. Натомість показник ефективності серед літніх людей становить 94%.
Вакцина продемонструвала ефективність серед усіх груп людей, незалежно від віку, раси та етнічної приналежності. Про це йдеться на офіційному сайті Pfizer.
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Клінічне випробування III фази вакцини від Pfizer під назвою BNT162b2 розпочали 27 липня 2020 року. До тестування препарату було залучено 43 661 людину.
Уході дослідження важкий перебіг коронавірусу виник всього у 10 добровольців. Причому 9 з них були серед тих людей, яким кололи плацебо.
Серйозні побічні ефекти серед добровольців також не були помічені. Найважчі ускладнення, які були серед вакцинованих – втома та головний біль. Як не дивно, найлегше вакцинацію переносили саме літні люди.
Розробники стверджують, що вакцина на 94% ефективна для людей віком старше 65 років. Для розуміння – цю вікову групу складно захистити навіть від грипу.
Коли вакцина проти COVID-19 з'явиться на ринку
- Найближчими днями Pfizer звернеться до FDA за терміновим дозволом на вакцину.
- Ймовірніше за все, використання препарату таки схвалять.
- У 2020 році Pfizer і BioNTech планують випустити 50 мільйонів доз вакцини, а у 2021 – 1,3 мільярда.
Хто першим отримає вакцину від Pfizer
Скоріше за все, спершу щеплення отримають люди з груп ризику, зокрема медичні працівники й літні люди.
Що відомо про вакцину проти COVID-19 від Pfizer та BioNTech
- Це двокомпонентний препарат – другу дозу вводять на 28 день після першої вакцинації. Особливість цієї вакцини в тому, що вона містить РНК вірусу, в якій закодовано ділянку одного з генів SARS-CoV-2.
- РНК проникає клітини, після чого вони будуть напрацьовують вірусний білок, аби організм формував імунітет.
- Препарат має один недолік – особливо складні умови для зберігання, особливо наднизька температура. Тож її буде складно доставити до віддалених місцевостей та бідних країн. Втім, нещодавно науковці запропонували новий спосіб стабілізації таких вакцин.
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