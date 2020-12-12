Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна перебуває на 29-му місці в Європі за показником смертності від коронавірусу на мільйон населення. За його словами, цей показник знизився з весни.

Заява Степанова щодо показника смертності від COVID-19 в Україні

Як зауважив очільник МОЗ, навесні показник смертності від COVID був на рівні 2,9%, а зараз становить 1,7%.. Про це Степанов заявив у ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Є такий показник смертності на мільйон населення. І за нього в Європі Україна – на 29-му місці. Попереду нас – у удвічі чи навіть утричі більшою смертністю Франція, Великобританія, Іспанія, Італія. Тобто країни, які мають більш розвинену медичну систему,

– зазначив міністр.

Зауважимо, за добу 10 грудня в Україні померли 285 хворих на коронавірус. Це – рекордний приріст летальності в Україні від початку пандемії. Загалом COVID-19 забрав 14 998 жителі України.

У яких країнах Європи зафіксували найбільше смертей від коронавірусу (дані Університету Джонса Гопкінса)

Велика Британія – 64 123 смерті (загальна кількість інфікованих – 1 835 898 осіб).

Італія – 64 036 (1 825 775).

Франція – 57 671 (2 405 255).

Іспанія – 47 624 (1 730 575).

Польща – 22 676 (1 126 700).

Німеччина – 21 651 (1 318 398)

Бельгія – 17 792 (603 159).

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