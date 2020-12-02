За минулу добу в Україні більше людей одужало від COVID-19, ніж захворіло: статистика
Станом на 2 грудня в Україні зареєстровано 758 264 хворих на коронавірус. З них 13 141 виявили впродовж минулої доби.
Впродовж 1 грудня виписали 13 882 пацієнтів. Таким чином одужалих за цей період більше, ніж виявлених хворих. Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці, повідомляє 24 канал.
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Натомість до лікарень госпіталізували ще 1 447 людей з коронавірусом або підозрою на наявність захворювання. З життя пішли 169 пацієнтів.
У вівторок 1 грудня в Україні провели 67 626 тестувань для виявлення коронавірусу. 44 445 з них були проведені методом ПЛР, а ще 23 181 – методом ІФА.
Коронавірус в областях України
За останню добу найбільше нових випадків зараження зафіксували у Києві (1 735), а також Одеській (1 147), Київській (975), Запорізькій (947) та Сумській (727) областях.
Кількість хворих в регіонах:
- Київ – 74 012 випадків;
- Вінницька область – 17 715 випадків;
- Волинська область – 24 791 випадок;
- Дніпропетровська область – 40 148 випадків;
- Донецька область – 23 752 випадки;
- Житомирська область – 30 233 випадки;
- Закарпатська область – 23 646 випадків;
- Запорізька область – 32 555 випадків;
- Івано-Франківська область – 37 546 випадків;
- Київська область – 39 503 випадки;
- Кіровоградська область – 5 506 випадків;
- Луганська область – 6 467 випадків;
- Львівська область – 47 477 випадків;
- Миколаївська область – 19 448 випадків;
- Одеська область – 46 985 випадків;
- Полтавська область – 23 291 випадок;
- Рівненська область – 31 798 випадків;
- Сумська область – 30 354 випадки;
- Тернопільська область – 28 375 випадків;
- Харківська область – 56 361 випадок;
- Херсонська область – 10 659 випадків;
- Хмельницька область – 30 228 випадків;
- Черкаська область – 24 046 випадків;
- Чернівецька область – 34 150 випадків;
- Чернігівська область – 19 218 випадків.
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