Станом на 2 грудня в Україні зареєстровано 758 264 хворих на коронавірус. З них 13 141 виявили впродовж минулої доби.

Впродовж 1 грудня виписали 13 882 пацієнтів. Таким чином одужалих за цей період більше, ніж виявлених хворих. Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці, повідомляє 24 канал.

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Натомість до лікарень госпіталізували ще 1 447 людей з коронавірусом або підозрою на наявність захворювання. З життя пішли 169 пацієнтів.

У вівторок 1 грудня в Україні провели 67 626 тестувань для виявлення коронавірусу. 44 445 з них були проведені методом ПЛР, а ще 23 181 – методом ІФА.

Від початку 2020 року в Україні зареєстрували 758 264 інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2. З них одужали 369 054 хворих. Натомість померли 12 717 пацієнтів. Від початку пандемії в країні провели 4 607 034 ПЛР-тестувань для виявлення COVID-19.

Коронавірус в областях України

За останню добу найбільше нових випадків зараження зафіксували у Києві (1 735), а також Одеській (1 147), Київській (975), Запорізькій (947) та Сумській (727) областях.

Кількість хворих в регіонах:

Київ – 74 012 випадків;

Вінницька область – 17 715 випадків;

Волинська область – 24 791 випадок;

Дніпропетровська область – 40 148 випадків;

Донецька область – 23 752 випадки;

Житомирська область – 30 233 випадки;

Закарпатська область – 23 646 випадків;

Запорізька область – 32 555 випадків;

Івано-Франківська область – 37 546 випадків;

Київська область – 39 503 випадки;

Кіровоградська область – 5 506 випадків;

Луганська область – 6 467 випадків;

Львівська область – 47 477 випадків;

Миколаївська область – 19 448 випадків;

Одеська область – 46 985 випадків;

Полтавська область – 23 291 випадок;

Рівненська область – 31 798 випадків;

Сумська область – 30 354 випадки;

Тернопільська область – 28 375 випадків;

Харківська область – 56 361 випадок;

Херсонська область – 10 659 випадків;

Хмельницька область – 30 228 випадків;

Черкаська область – 24 046 випадків;

Чернівецька область – 34 150 випадків;

Чернігівська область – 19 218 випадків.

Зауважимо, що у статистиці відсутні дані з окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також з АР Крим і міста Севастополя.