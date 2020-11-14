Загалом з початку епідемії коронавірусної інфекції у Києві зафіксували 49 699 випадків інфікування. За минулу добу, 13 листопада, лабораторії повідомили про понад тисячу нових хворих.

На жаль, за 13 листопада померло ще 12 людей від ускладнень, викликаних COVID-19. Про це написав мер Києва Віталій Кличко у телеграмі.

Читайте також МОЗ: Україна не витримає тотального карантину

Всього коронавірус забрав життя 950 киян. До лікарень столиці госпіталізували 73 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Хто захворів у Києві на коронавірус за 13 листопада

604 жінки віком від 18 до 86 років

376 чоловіків віком від 18 до 89 рокiв

36 дівчаток від 2 місяців до 17 років

37 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.

Серед нових хворих у столиці – 39 медиків. Одужали за минулу добу 369 людей, загалом – 18 702.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Подільському районі – 170, у Деснянському — 133 та в Дніпровському районі – 122 випадки", – додали у пресслужбі.

Статистика в Україні: за 13 листопада в Україні підтвердили рекордну кількість нових заражених на коронавірусну інфекцію – 12 524. Загалом з початку епідемії захворіло 525 176 людей. Загальна кількість летальних випадків зросла до 9 508, 238 811 осіб одужали.

Нагадаємо, від сьогодні, 14 листопада, почав діяти карантин вихідного дня. Він триватиме в Україні протягом 3 тижнів щосуботи та щонеділі до 30 листопада.

Працювати у звичному режимі будуть лише аптеки, окремі супермаркети, АЗС, фінзаклади для населення. До слова, час з 10:00 до 12:00 є годинами для обслуговування пенсіонерів.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу