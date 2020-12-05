За добу в Україні виявили 13 825 випадків інфікування COVID-19: статистика
Станом на 5 грудня в Україні зафіксували 13 825 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 713 дітей та 629 медпрацівників.
Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов у фейсбуці. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 541), Дніпропетровській (1 058), Одеській (1 015), Запорізькій (1 001) та Київській (995) областях.
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Загалом з початку пандемії коронавірусу в Україні захворіло 801 716 людей, одужало – 412 533 особи. На жаль, від ускладнень помер 13 421 пацієнт, за минулу добу зафіксовано 226 летальних випадків. Крім того, проведено 4 746 772 ПЛР-тестувань.
Також за минулу добу госпіталізовано 1 504 особи, одужали – 14 724 людини. Лабораторії протягом 4 грудня здійснили 67 533 тестувань: методом ПЛР – 44 538, методом ІФА – 22 995.
Кількість підтверджених випадків COVID-19 у регіонах
- Київ – 78 291 випадок;
- Вінницька область – 18 476 випадків;
- Волинська область – 25 793 випадки;
- Дніпропетровська область – 43 282 випадки;
- Донецька область – 25 113 випадків;
- Житомирська область – 31 539 випадків;
- Закарпатська область – 24 330 випадків;
- Запорізька область – 35 722 випадки;
- Івано-Франківська область – 39 058 випадків;
- Київська область – 42 410 випадків;
- Кіровоградська область – 6 071 випадок;
- Луганська область – 6 910 випадків;
- Львівська область – 49 380 випадків;
- Миколаївська область – 20 734 випадки;
- Одеська область – 50 146 випадків;
- Полтавська область – 24 937 випадків;
- Рівненська область – 33 192 випадки;
- Сумська область – 32 684 випадки;
- Тернопільська область – 29 366 випадків;
- Харківська область – 58 622 випадки;
- Херсонська область – 11 731 випадок;
- Хмельницька область – 31 856 випадків;
- Черкаська область – 26 232 випадки;
- Чернівецька область – 34 924 випадки;
- Чернігівська область – 20 917 випадків.
Чи готові українці вакцинуватися / Інфографіка 24 каналу
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