За добу в Україні виявили 11 742 випадки зараження на COVID-19
За минулу добу в Україні підтвердили 11 742 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Серед нових хворих – 547 дітей та 481 медпрацівник.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 364), Одеській (1 161), Запорізькій (829), Київській (827) та Дніпропетровській (667) областях. Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов у фейсбуці.
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Загалом з початку пандемії коронавірусу захворіли 956 123 українці. 574 536 осіб одужали, за минулу добу – 13 314.
На жаль, міністр повідомив ще про 213 нових летальних випадків від ускладнень, викликаних COVID-19. Загалом від коронавірусу померло 16 469 людей.
Також за минулу добу госпіталізовано 2 865 осіб і здійснено тестувань 60 089 за добу (методом ПЛР – 39 258, методом ІФА – 20 831).
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 99 694 випадки;
- Вінницька область – 20 781 випадок;
- Волинська область – 30 197 випадків;
- Дніпропетровська область – 52 068 випадків;
- Донецька область – 31 929 випадків;
- Житомирська область – 36 061 випадок;
- Закарпатська область – 27 003 випадки;
- Запорізька область – 46 544 випадки;
- Івано-Франківська область – 41 798 випадків;
- Київська область – 52 415 випадків;
- Кіровоградська область – 7 707 випадків;
- Луганська область – 8 640 випадків;
- Львівська область – 56 442 випадки;
- Миколаївська область – 26 260 випадків;
- Одеська область – 63 124 випадки;
- Полтавська область – 31 433 випадки;
- Рівненська область – 38 315 випадків;
- Сумська область – 37 612 випадків;
- Тернопільська область – 32 235 випадків;
- Харківська область – 64 792 випадки;
- Херсонська область – 15 449 випадків;
- Хмельницька область – 36 360 випадків;
- Черкаська область – 34 451 випадок;
- Чернівецька область – 37 949 випадків;
- Чернігівська область – 26 864 випадки.
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