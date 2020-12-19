За минулу добу в Україні підтвердили 11 742 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Серед нових хворих – 547 дітей та 481 медпрацівник.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 364), Одеській (1 161), Запорізькій (829), Київській (827) та Дніпропетровській (667) областях. Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов у фейсбуці.

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Загалом з початку пандемії коронавірусу захворіли 956 123 українці. 574 536 осіб одужали, за минулу добу – 13 314.

На жаль, міністр повідомив ще про 213 нових летальних випадків від ускладнень, викликаних COVID-19. Загалом від коронавірусу померло 16 469 людей.

Також за минулу добу госпіталізовано 2 865 осіб і здійснено тестувань 60 089 за добу (методом ПЛР – 39 258, методом ІФА – 20 831).

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 99 694 випадки;

Вінницька область – 20 781 випадок;

Волинська область – 30 197 випадків;

Дніпропетровська область – 52 068 випадків;

Донецька область – 31 929 випадків;

Житомирська область – 36 061 випадок;

Закарпатська область – 27 003 випадки;

Запорізька область – 46 544 випадки;

Івано-Франківська область – 41 798 випадків;

Київська область – 52 415 випадків;

Кіровоградська область – 7 707 випадків;

Луганська область – 8 640 випадків;

Львівська область – 56 442 випадки;

Миколаївська область – 26 260 випадків;

Одеська область – 63 124 випадки;

Полтавська область – 31 433 випадки;

Рівненська область – 38 315 випадків;

Сумська область – 37 612 випадків;

Тернопільська область – 32 235 випадків;

Харківська область – 64 792 випадки;

Херсонська область – 15 449 випадків;

Хмельницька область – 36 360 випадків;

Черкаська область – 34 451 випадок;

Чернівецька область – 37 949 випадків;

Чернігівська область – 26 864 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.